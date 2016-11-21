“تويتر” تطلق رسمياً ميزة “الكتم”

أعلنت “تويتر” رسمياً عن اطلاقها ميزة “الكتم” للحد من العبارات المسيئة للآخرين.

وبحسب مدونة “تويتر” الرسمية، فإن ميزة “الكتم” للحسابات، تشمل العبارات والجمل التي لاتهم المستخدم أو تضايقه أو لايرغب بظهورها، ليدخل إلى “تويتر” دون أن يتعرض لمضايقات واستفزازات.

وأكدت “تويتر” أنها أعادت تدريب فريق الدعم لتحسين قدراتهم على التعامل مع بلاغات الاساءات بشكل أسرع، وذكرت منها “الاساءات العنصرية والعرقية والانتماء الديني والإعاقة والمرض والهوية الجنسية” .

ومن المنتظر أن تصل التغييرات لعموم المستخدمين خلال ساعات من اعداد هذا الخبر، وذلك على أنظمة تشغيل “أندرويد” و”آي أو اس”، بعد وصولها لمستخدمي “الويب”.

شام تايمز

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