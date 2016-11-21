تقارير: “مايكروسوفت” و”اتش بي” بصدد اطلاق هاتف بنظام “ويندوز 10”

أشارت تقارير مختصة، إلى أن “مايكروسوفت” و”إتش بي” قد تطلقان هاتفًا ذكيًّا يعمل بنظام “ويندوز 10” وذلك في عام 2017.

وبحسب Ubergizmo، فإن الجهاز الجديد سيكون خلفًا لهاتف Elite x3، وسيتم إطلاقه في المؤتمر العالمي للجوال العام القادم، بينما لم يتم الكشف عن اي شيء من تفاصيل مواصفات الخبر.

وتشير التوقعات إلى أن العام المقبل، سيشهد إطلاق هاتف بمعالج من نوع “سناب دراغون 835″، بمساحة تتراوح بين 6-8 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويشار إلى أن هاتفElite X3 جاء بمعالج “سناب دراغون 820” رباعي النواة، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، مع 64 غيغا بايت من المساحة التخزينية الداخلية.

شام تايمز

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