هواتف “آيفون 6” تتوقف دون سبب في الصين .. مطالبة “آبل” بتوضيح

اشتكى بعض مستخدمي هواتف “آيفون 6 و6S” في الصين من توقف أجهزتهم عن العمل بشكل مفاجئ، بينما طالبت الجمعية الصينية للمستهلكين بشرح سبب العطل من قبل الشركة خلال 20 يوم.

وبحسب موقع ” كوارتز “، فإن المستخدمون اشتكوا من ان أجهزتهم توقفت عن العمل فجأة عندما كانت البطارية بنسبة شحن 50 إلى 60%.

وأكد أحد المستخدمين من شنغهاي إن “آيفون 6S” الذي اشتراه من متجر “آبل” أُغلق تلقائياً 3 مرات منذ تشرين الأول عام 2015، بينما كان مستوى شحن البطارية 20% أو أعلى من ذلك. وعندما ذهب إلى متجر التجزئة التابع لـ “آبل” من أجل علاج هذه المشكلة، طُلب منه إعادة ضبط الجهاز وفي حال استمرار المشكلة سيكون عليه دفع مبلغ 291 دولاراً لإصلاحه.

وقال مستخدم آخر، إن هاتفه يغلق تلقائيا عند مستوى 30% من شحن البطارية منذ الشهر الماضي، وأوضح آخر أنه “استبدل البطارية ولكن استمرت هذه المشكلة حتى عندما كان شحن الهاتف بنسبة 50%”.

وبدورها، قامت الجمعية الصينية للمستهلكين، والتابعة لمجلس الدولة في الصين، بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني إلى شركة “آبل” تطالب فيها بتقديم تفسير واضح لهذا الأمر، وتمثل هذه الحادثة ضربة أخرى بالنسبة لـ “آبل” التي بدأ مجدها يتلاشى في الصين.

وطالبت الجمعية بشرح سبب العطل والرد على الرسالة في غضون 10 أيام، وجاء فيها: “في الآونة الأخيرة تلقت المنظمة تقارير عديدة من المستهلكين تفيد بأن هواتف أيفون 6 و6S تُغلق تلقائيا عندما تكون البطارية بقدرة شحن 50 إلى 60%، وعندما تكون درجة الحرارة دافئة جدا أو باردة تُغلق الهواتف تلقائيا أيضا، وليس ثمة ما يعيد تشغيلها مرة أخرى إذا لم تُشحن”.

وكانت عدة تقارير وردت من الصين مؤخراً، تشير إلى انفجار هواتف “آيفون 6” دون اي توضيحات من الشركة.

شام تايمز

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