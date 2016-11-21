مكسيم خليل يتضامن مع حلب بـ”تي شيرت”

تضامن الفنان مكسيم خليل تضامنه مع ضحايا حلب, معربا عن حزنه الكبير لما يحصل هناك, وذلك من خلال ارتدائه قميص مكتوب عليه هاشتاغ “انقذوا حلب”.

ونشر مكسيم صورة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), وهو يرتدي قميص أحمر اللون, مكتوب عليه “هاشتاغ انقذوا حلب.. هاشتاغ سوريا”.

وأرفق مكسيم الصورة بتعليق جاء فيه “لن اصمت..لن اعتاد الموت كما تتمنون.. لن اعتاد لون الدماء كما تريدون.. لن اقبل الخوف الذي تزرعونه فينا كل يوم.. لنتحول الى كائن لا يحمل في عقله .. سوى ارقام تجردت من مشاعر.. وجدران من الخوف اغلقت كل المداخل.. في حياة تطحنك لتنسى الآخرين باحثا عن نفسك.. و تغفل عن الأطفال مهتماً بطفلك.. باحثاً عن طَعَامِك في جوع الاخر.. وامانك في خوف الآخر.. وحياتك في موت الاخر.. لن يتغلب عجزي على إنسانيتي “.

واضاف لن اصمت عن حلب .. ولا عن “إخوتها”.. ولا عن قتل أهلها .. ولا عن قتل “إخوتهم”.. في طرفين.. في دينتين .. في وطنين .. لن اسمح لحرب ان تحولني كما حولت كثيرين .. الى حزين لموتٍ هنا..و سعيدٍ لموتٍ هناك.. فأنا تعيس هنا.. وتعيس هناك.. مكسور هنا ..و مكسور هناك.. يتيم من هنا ..ويتيم من هناك.. ميتٌ هنا .. ميتٌ هناك.. فألوان بلدي طغاها اللون الأحمر.. والرسّام واحد.. لن تصعد تلك الأرواح الى السماء دون ان أصرخ انها تقتل ظلماً..و ظلماً فلا تستكثروا صراخي .. فأنا اصرخ فقط.. لا “اقتل”..

وسبق للفنان مكسيم خليل ان ظهر وهو يرتدي قميصا باللون الاحمر مكتوب عليه هاشتاج انقذوا حلب, كما سبق له ان تفاعل مع الهاشتاغات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، والتي تدعو لإنقاذ سوريا.

وتعيش حلب احداثاً دموية, حيث تشهد عدة احياء لاسيما الشرقية, الخاضعة تحت سيطرة المعارضة, تصعيدا في عمليات القصف, بشكل يومي, ادت الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, ودمار بالمباني, فيما تتعرض المناطق, الخاضعة تحت سيطرة النظام, لسقوط قذائف, وسط ادانات دولية لمايجري في المحافظة ودعوات بوقف العنف.

شام تايمز

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