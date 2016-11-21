انفجار يهز بنغازي شرق ليبيا .. وأنباء عن وقوع إصابات

هز انفجار، يوم الاثنين، محيط مشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن شهود عيان قولهم ان سيارة انفجرت أمام مستشفى الجلاء، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات.

فيما تضاربت الأنباء حول السبب الدقيق للانفجار سواء كان سيارة مفخخة أم قذيفة سقطت على سيارة، في حين قالت بعض الوسائل ان النيران اندلعت في أحد المخابز بالمنطقة.

ولم يتضح حتى اللحظة حصيلة الضحايا الناتجة عن الانفجار، او مسببه الحقيقي، في ظل غياب تصريح رسمي حول الحادثة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت قبل أيام انفجار سيارة مفخخة تزامناً مع مرور موكب جنازة لأحد الشهداء بالقرب من منتزه بودزيره شرق بنغازي خلف سقوط 14 جريح.

شام تايمز

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