حلف الناتو يكشف موقفه من طلبات لجوء الضباط الأتراك .. أردوغان: حلف الناتو ليس مجرد منظمة دفاعية

في أول رد لحلف الناتو بخصوص الضباط الأتراك الموظفين في تراتبية القيادة لحلف الأطلسي الذين طلبوا اللجوء في الدول التي يعملون فيها، أعرب الأمين العام للحلف اليوم الأثنين، عن وقوفه إلى جانب الحكومة التركية ضد الضباط الانقلابيين الذين لجؤوا إلى دول الاتحاد.

وقال ينس ستولتنبرغ “رأيت بأم عيني مدى جدية وتأثير محاولة انقلاب 15 تموز، لدى زيارتي لمجلس البرلمان، وأنا إلى جانب تركيا بهذا الخصوص”، وذلك في إشارة منه أنه يتفهم حساسية تركيا حيال موضوع الضباط الانقلابيين الذين تقدموا بطلب اللجوء لدول الاتحاد.

من جانبه قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق: “تقدم عدد من ضباط ، الذين عملوا مسبقاً في الناتو بطلبات اللجوء لدول الغرب، الأمر الذي يجب أن لا يقابل بشكل إيجابي على الإطلاق ويجب تفهم موقف وحساسية تركيا حيال هذا الأمر”.

ويأتي ذلك بعد ان حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد حلف الأطلسي من منح اللجوء السياسي لضالعين في المحاولة الانقلابية في تركيا منتصف شهر تموز الماضي، بعد معلومات عن طلب عدد من الضباط الأتراك العاملين في الحلف اللجوء في دول خدمتهم.

وصرح الرئيس التركي للصحافيين في الطائرة التي نقلته إلى أوزباكستان “لا يمكن أن يقبل حلف الأطلسي طلبات اللجوء هذه، فالمعنيون متهمون بالإرهاب”، بحسب ما أوردت الصحافة التركية، وأضاف “كيف يمكن لإرهابي، لجندي إرهابي، شارك في الإعداد لانقلاب، أن يوظف لدى حلف الأطلسي؟” من دون تفاصيل عن عدد الأشخاص المعنيين، لكنه أكد أن حكومته طلبت تسليمهم محذرا الحلف من توفير ملاذ لهم.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن الجمعة الماضي “أن ضباطا أتراكا موظفين في تراتبية القيادة لحلف الأطلسي طلبوا اللجوء في الدول التي يعملون فيها”، رافضا أن يحدد عدد الضباط والدول المعنية، كما أكد أن كلا من الدول الأعضاء التي تلقت طلبات لجوء الضباط “سيقيم ويقرر” بنفسه في هذه المسألة وليس حلف الأطلسي كمنظمة.

أردوغان: حلف الناتو ليس مجرد منظمة دفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف “الناتو” لم يكن يوما مجرد منظمة دفاعية لمواجهة التهديدات المشتركة وإنما هو منتدى أمني يجمع الدول التي تحترم القيم”.

أردوغان وفي تصريح له أمام الجمعية البرلمانية للناتو قال “إن ما تنتظره تركيا منكم هو دعم كفاحها ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف أمننا المشترك ونثق بدعمكم لكفاحنا ضد الهياكل التابعة لمنظمة “غولن” و”داعش” و”بي كا كا” وجميع المنظمات الإرهابية” بحسب وكالة “الأناضول”.

وأضاف” نريد منكم أن تضعوا حدا لتحركات أعضاء المنظمات الإرهابية في بلادكم ولأنشطتهم الدعائية ولتجنيدهم عناصر جدد ولجمع الإتاوات”، مشيراً إلى أن “الدعم الذي تقدمه أي دولة لتركيا في كفاحها ضد الإرهاب يسهم في مستقبل أكثر أمناً لتلك الدولة”، وإن تركيا بحاجة إلى دعم أقوى في كفاحها ضد الإرهاب، وجميع الدول التي تتخذ مواقف متناقضة تجاه المنظمات الإرهابية ستدفع ثمن مواقفها داخل أراضيها عاجلا أو آجلا”.

وأردف “المجتمع الدولي يشهد مرحلة صعبة لكن تجاوزها ليس مستحيلا، لا يوجد دولة دفعت ثمنا كبيرا في مكافحة “داعش” وحصلت على نتائج ملموسة مثل تركيا، والسبب الذي دفعنا لدخول سوريا مع “الجيش الحر” هو القضاء على التهديدات الجدية التي يمثلها داعش و”ب ي د” و”ي ب ك”.

شام تايمز

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