سانا : ضحايا بقذائف على مناطق بدمشق وريفها وبلدتي الفوعة وكفريا

تواصل, يوم الاثنين, سقوط قذائف على مناطق بدمشق وريفها, حيث اسفرت عن سقوط ضحايا في منطقة المزة 86 وضاحية الاسد

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء سقوط أكثر من 25 قذيفة هاون على ضاحية الأسد بريف دمشق.

واوضحت المصادر ان احدى القذائف سقطت على سيرفيس بالقرب من دوار ضاحية اﻷسد.

من جهتها, قالت وكالة (سانا) ان “3 قتلى وأكثر من 21 جريح سقطوا نتيجة الاعتداءات بالقذائف الصاروخية على ضاحية حرستا ومحيطها”.

وتتعرض عدة مناطق بريف دمشق بين الحين والاخر لسقوط قذائف هاون وصاروخية، وتحديدا ضاحية حرستا حيث يتم استهداف المشفى العسكري في المنطقة.

من جهة اخرى, ذكرت المصادر ان قذيفة صاروخية سقطت في منطقة المزة 86 بدمشق, اسفرت عن سقوط جريح.

ونشرت المصادر صورا للاضرار المادية في منطقة المزة إثر القذيفة الصاروخية التي تم اطلاقها.

واضافت المصادر ان عددا من القذائف سقطت على منطقة العدوي والمزرعة بدمشق ومحيط ضاحية الاسد بريفها .

وكان ضحايا سقطوا امس الاحد جراء استهداف ضاحية حرستا بأكثر من 20 قذيفة صاروخية, كما سقطت قذائف في محيط العدوي والمزرعة.

استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص بجروح نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين شمال إدلب

وفي ريف إدلب استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في بنش ومعرتمصرين بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين شمال مدينة إدلب.

وذكرت مصادر أهلية في البلدتين أن “قذائف أطلقها إرهابيون مما يسمى /جيش الفتح/ سقطت على الأحياء السكنية في البلدتين المحاصرتين وتسببت باستشهاد طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفلان بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل”.

شام تايمز

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