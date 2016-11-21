من يكشف أسرار المصرف الزراعي؟ سعر البقرة زاد على مليون ليرة سورية والمستورد وحيد

يبدو أن تجربة اتحاد غرف الزراعة العام الماضي؛ استيراد بكاكير أبقار وبيعها للفلاحين، راقت للمصرف الزراعي، ربما بسبب أرباح مجزية، إلا أنه عجز عن التنفيذ حتى الآن رغم اكتتاب نحو 5600 شخص لشراء الأبقار عن طريقه.

بدأت القصة قبل قرابة العام إذ أعلن المصرف الزراعي عن الاكتتاب لاستيراد بكاكير مشابهة للتي استوردها اتحاد الغرف الزراعية، وبما أن حال معظم الفلاحين «داقر» لجهة عدم استثمار أراضيهم أو جني وتسويق محاصيلهم بسبب الظروف العامة للبلاد، أصبحت يمثل امتلاك مثل هذه الأبقار مصدر عيش ورزق جيد له ولأسرته، ما دفع عدداً كبيراً من الفلاحين للاكتتاب على هذه الأبقار لدى المصرف الزراعي.

وقد علم عبر مصادرها أن عدد المكتتبين على هذه الأبقار تجاوز 5600 مكتتب لدى المصرف وبعد مضي قرابة عام على هذه الاكتتابات لم يستطع الزراعي استيراد الأبقار واحدة، ورغم الإعلان لأكثر من مرة من المصرف لم يتقدم سوى عارض واحد ليتم التعاقد معه بالتراضي وبعد كشف الأسعار التي قدمها العارض تبين أن قيمة البكيرة يقترب من 3 آلاف يورو وهو يقترب من 1.8 مليون ليرة.

وفي متابعة علمت أن أكثر من 1600 مكتتب انسحبوا وهو ما يمثل نحو 30% من عدد المكتتبين.

وهنا تسجل تساؤلات تجنب مدير عام المصرف إبراهيم زيدان الإجابة والحديث عنها لدى الاتصال به أهمها: لماذا تأخر المصرف لأكثر من عام بتنفيذ الإعلان واستقدام العروض للاستيراد؟ ولماذا تقدم عارض واحد يحق للمصرف التعاقد معه بالتراضي؟ والأكثر من ذلك لماذا ارتفع ثمن البقرة لدى هذا العارض مليون ليرة عن السعر الذي استورد به اتحاد الغرف الزراعية حيث باعت غرف الزراعة الفلاحين هذه الأبقار خلال العام الماضي بسعر 800 ألف ليرة لبقرة.

والسؤال الأخير والذي لم نجد له جواباً لدى المصرف كيف تحول المصرف الزراعي وهو جهة ممولة للمشروعات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج إلى جهة مستوردة تعلن عن الاكتتاب وتستورد مباشرة؟

وفي متابعة في وزارة الزراعة تبين أن جميع اللجان الفنية وافقت على شروط الاستيراد لجهة المواصفات إلا أن الوزارة تحفظت على السعر المقدم والذي يتجاوز 1.8 مليون ليرة ورفضت السعر وأحالت الموضوع إلى مديرية الاقتصاد الزراعي للدراسة والتقييم.

وربما جاء ما صرحت به وزارة الزراعة مؤخراً حول رصد 9 ملايين يورو لاستيراد الأبقار في العام القادم حلاً للزراعي من حيث لا يدري يخفف عنه حمل المشروع الذي تبناه وتبين لاحقاً أن الحمل ثقيل مع أن المدير العام أكد لنا أن إدارة الزراعي تتابع موضوع استيراد الأبقار وقد خاطبت العديد من الجهات للتنسيق معها وإطلاعها على حيثيات الموضوع.

الوطن

شام تايمز

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