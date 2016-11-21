صحيفة اسرائيلية تحذر .. ترامب يُهدد الجنس البشري

حذرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من إمكانية اندلاع حرب عالمية نووية ثالثة، وذلك على خلفية سلسلة التعيينات التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حتى الآن.

وبحسب تحليل نشره معلق الشؤون الأمريكية للصحيفة حمي شليف، وترجمته “عربي21″، “تبين الآن للكثير من دول العالم أنه يتوجب الشروع في إعداد “ملاجئ للاحتماء من السلاح النووي” في أعقاب انطلاق إدارة ترامب بسبب التوجهات المتطرفة لكبار المسؤولين فيها.

ونوه شليف إلى أن ترامب حرص على أن يشغل “غلاة اليمين المتطرف” المواقع الحساسة التي تعالج قضايا الأمن القومي، على رأسهم ستيف بانون، الذي سيكون مستشارا استراتيجيا للرئيس الجديد، كما أشار شليف إلى أن تعيين الجنرال مايكل فيلين، كمسشار للأمن القومي، يحمل رسالة مواجهة “على اعتبار أنه من الشخصيات الأكثر تماثلا مع ظاهرة الإسلاموفوبيا”.

واعتبر أن تعيين جيف سشنيس، المعروف بتأييده لجماعة “كوكلاس كلان”، والتي تمثل الهوامش الأكثر تطرفا وشوفينية في اليمين الأمريكي، وزيرا للعدل، تبرر المخاوف من العهد الجديد في واشنطن.

تهديد الجنس البشري بشكل تام

وشدد شليف على أن ما يزيد خطورة التعيينات في الإدارة الجديدة، حقيقة أن عددا غير قليل من الدوائر المقربة من ترامب تؤمن بحتمية نشوب حرب يأجوج ومأجوج، مثل القس مايك هاكبي، حاكمة ولاية آركنساس، كما حذر شليف من أن تركيبة الإدارة الجديدة “يمكن أن تفضي إلى تهديد الجنس البشري بشكل تام”.

واستدرك بأن ترامب يحاول أن يغطي على تعيين غلاة المتطرفين بتعيين شخصية جمهورية “معتدلة”، كوزير للخارجية.

وأشار شليف إلى أن هذا ما دفع ترامب لمحاولة تنصيب ميت رومني؛ المرشح الجمهوري الذي نافس الرئيس باراك أوباما في انتخابات 2012، أو نيك هيلي حاكمة ولاية “شمال كارولينا” في منصب وزير الخارجية، لأنهما يعدان شخصيتين “معتدلتين”، على الرغم من أنهما وجها انتقادات حادة له خلال الحملة الانتخابية.

شام تايمز

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