يونانيون يحرقون مخيمات للاجئين السوريين في جزيرة كيروس

أحرق متظاهرون يونانيون أكثر من 50 خيمةٍ وملاذًا عشوائيًا لمهاجرين أكثرهم من سوريا في جزيرة كيروس اليونانية، بعد مظاهرات وهجوم نظمه معادون للأجانب ضدهم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقالت الوكالة نقلاً عن تقارير يونانية ودولية، إن عنصريين يونانيين هاجما بالمولوتوف، والقضبان الحديدية، والحجارة، مساء (الجمعة)، مخيم اللاجئين في كيروس يضم أكثر من 150 لاجئًا، في إطار احتجاجات عنيفة ضدهم، مما اضطر عشرات اللاجئين، خصوصًا من سوريا، إلى الهرب ومغادرة المخيم.

ونقلت الوكالة أن لاجئًا على الأقل، تعرض إلى إصابة بليغة بعد قذفه بحجر في رأسه، مما تسبب في إثارة هلع ورعب اللاجئين.

(الشرق الأوسط)

شام تايمز

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