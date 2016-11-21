تركيا : الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على مشروع قانون ” الزواج بالمغتصبة “

تظاهر الآلاف بينهم نساء و أطفال في مدينة إسطنبول التركية احتجاجا على مشروع قانون حول إبطال إدانة رجال باغتصاب أطفال إن اقترنوا بضحيتهم.

وعبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان التركي.

وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، إن “هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال، هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو على أي اعتبار آخر”.

وشارك 3000 شخص على الأقل بالتظاهرة في الشطر الآسيوي من المدينة الكبرى وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق و الصفير.

ويجيز النص إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها “الاعتداء الجنسي” من دون “قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه”، إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء الخميس الماضي ، و يفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.

شام تايمز

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