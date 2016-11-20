مزارع صيني يبتكر سريراً لعلاج حصى الكلى عند زوجته والجميع يتهافت عليه

صمم مزارع صيني سريراً فريداً من نوعه لمساعدة زوجته على التخلص من حصى الكلى، بعد أن نصحها الأطباء بضرورة التخلص منها بشكل طبيعي.

وكان تشو تشينغ هوا (52 عاماً) قد بدأ بالتفكير في سبيل لمساعدة زوجته منذ عام 1993، وذلك بعد أن خضعت لعملية جراحية لإزالة كليتها اليسرى، وبدأت الحصى تتشكل في كليتها اليمنى.

وحذر الأطباء الزوجة من أن الخضوع لعمل جراحي لإزالة الحصيات من كليتها المتبقية يشكل خطراً على حياتها، ونصحوها بضرورة التخلص من هذه الحصى بطريقة طبيعية، ومن بين الأشياء التي تساعد على ذلك الوقوف رأساً على عقب عدة دقائق في اليوم.

وفي عام 1997 بدأ هوا العمل على براءة اختراع، لتصميم سرير قابل للدوران والاهتزاز، ويمكن أن يساعد زوجته على التخلص من حصى الكلى. واحتاج شهراً واحداً لتصميم السرير، ولم تتجاوز تكلفة تصنيعه 1.000 يوان (145 دولار)، وذلك باستخدام مواد محلية متوفرة في المنزل.

ويمكن للسرير الذي صممه هوا أن يدور بزاوية 360 درجة، ويمنح المستخدم إمكانية الوقوف رأساً على عقب، كما يمكن توليده اهتزازات تساعد على طرد الحصى من الكلى. ويقول هوا إن زوجته احتاجت لاستخدام السرير 10 دقائق على مدى 5 أيام فقط للتخلص من حصى الكلى دون الشعور بأي ألم.

وسرعان ما انتشرت أخبار السرير في جميع أنحاء القرية، وانهالت طلبات شرائه على هوا، كما طلب الكثيرون منه تصنيع سرير مشابه لهم، لكنه رفض ذلك، لأنه لا يملك الرخصة اللازمة لتصنيع معدات طبية، لكنه سمح للمرضى استخدام السرير بالمجان. وفي عام 2014 حصل على براءة اختراع، ويأمل في الوقت الحاضر بإنتاجه على نحو واسع، لمساعدة عدد أكبر من المرضى.

شام تايمز

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