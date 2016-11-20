1.5 مليون دولار لمذيعة روسية مقابل تسمية وليدها هذا الاسم!

عرضت سلسلة مطاعم وجبات سريعة على مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية الشهيرة كسينيا سابتشاك مبلغ 100 مليون روبل (1.5 مليون دولار)؛ شريطة أن تسمي وليدها الجديد “كينغو”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مصادر من الشركة أنه يجب على الأبوين أن يسميّا مولودهما “كينغو”، وستدفع لهما الشركة مبلغ 100 مليون روبل، قبل أن يبلغ الطفل سن الرشد بعام واحد”.

وأضافوا أن “اسم كينغو (الملك الصغير)، أو كينغو سابتشاك سيكون اسماً عظيماً في الأسواق”.

الجدير بالذكر أن مقدمة البرامج الروسية الشهيرة كسينيا سابتشاك قد رُزقت بطفلها البكر يوم 18 نوفمبر؛ حيث حَظِيَ هذا الحدث باهتمام العديد من وسائل الإعلام الروسية التي أبلغت المعجبين بها بأن الوليد بخير، وأن صحة الأم مستقرة وفي أحسن حال.

شام تايمز

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