تركيا تعلن مقتل احد جنودها واصابة 2 اخرين بهجوم شنه داعش شمال سوريا

اعلنت تركيا, يوم الاحد, عن مقتل احد جنودها واصابة 2 اخرين بجروح في هجوم شنه تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) قرب مدينة الباب بحلب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية تركية قولها ان ” الجنود الثلاثة نقلوا أحياء بطائرة هليكوبتر السبت إلى مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا لكن أحدهم توفي متأثرا بإصاباته”.

قالت يوم الأحد إن جنديا تركيا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بقنبلة شنه متشددو تنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة الباب في شمال سوريا.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم “داعش”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال, يوم الأربعاء, إن الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا اصبحت قريبة من مدينة الباب, الا ان التحالف الدولي اشار الى انه لا يدعم العمليات الحالية التي تشنها القوات التركية مع فصائل سورية معارضة على مدينة الباب.

وتقدمت فصائل معارضة, منذ ايام, حتى أصبحت على مشارف مدينة الباب, وذلك عقب سيطرتها على بلدتي سوسيان وحزوان في ريف حلب في اطار عملية “درع الفرات”.

وبدأت فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة, في 24 اب الماضي, عملية عسكرية في الشمال السوري, حيث انتزعت عدة قرى وبلدات شمال حلب اهمها جرابلس ودابق وصوران .

واعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد “داعش”، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

شام تايمز

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