قصف على عدة مناطق بسوريا .. سانا : احباط هجومين لإرهابيين بريف حمص ودير الزور وريف حلب و الأطراف الشرقية لدمشق

سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاحد, جراء قصف استهدف عدة مناطق بارياف ادلب ودمشق وحلب ومدينة حمص.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف جوي استهدف أطراف مدينة إدلب الشرقية وبلدات كفرنبل حاس، معرة النعمان، كفرومة .

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى سقوط ضحايا بينهم اطفال جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للاطفال في منطقة المرج بريف دمشق, ما سقط ضحايا بقصف على عربين وحرستا.

وتتعرض مناطق عدة في ريف دمشق والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

وفي مدينة حمص, اعلنت المصادر ان ضحايا قضوا جراء قصف بقذائف الهاون وقذائف النابالم الحارق على حي الوعر المحاصر .

وكان حي الوعر بمدينة حمص شهد يوماً دامياً, يوم الثلاثاء, حيث تعرض لقصف بقنابل “النابالم”, ماادى الى سقوط قتلى وجرحى, فضلا عن خروج احد المراكز الطبية عن الخدمة.

وفي حلب, ذكرت المصادر ان ضحايا سقطوا جراء قصف على بلدة حيان بريف حلب الشمالي.

ولفتت المصادر الى خروج مركز الدفاع المدني في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي عن الخدمة إثر استهدافه بغارات جوية.

وتتعرض عدة مناطق, لاسيما مدينة حلب الشرقية, لقصف جوي يؤدي لسقوط قتلى وجرحى واضرار مادية بالبنى التحتية, وسط انتقادات دولية لموسكو باستهداف طيرانها مواقع مدنية ومناطق تخضع لسيطرة المعارضة المعتدلة, ودعوات بممارسة “ضغوطات” على النظام من اجل ايقاف قصفه للمناطق, في حين نفت موسكو ذلك , مؤكدة انها لم تنفذ طلعات جوية فوق حلب منذ انتهاء الهدنة.

يشار الى ان روسيا اعلنت منذ ايام عن بدء عملية عسكرية واسعة في ريفي حمص وإدلب قد تتمد وتتسع لتشمل حلب.

على عدة محاور .. الثوار يتصدون لهجمات القوات النظامية على حلب

تصدى الثوار يوم أمس السبت وعلى عدة محاور مختلفة لعدة هجمات للقوات النظامية في محاولة منها اقتحام الأحياء الشرقية المحاصرة منذ أكثر من 3 أشهر.

ونقلت مصادر ميدانية لـ أورينت نت أن الثوار تمكنوا من التصدي يوم أمس لمحاولات تقدم قامت بها قوات النظامية والميلشيات المساندة لها باتجاه منطقة “عقرب” غرب المدينة.

ودرات اشتباكات عنيفة على جبهة بلدة خان العسل غرب المدينة، استطاع الثوار هناك التصدي لمحاولة تقدم القوات النظاميةعليها.

وتواصل القوات النظامية محاولاتها الاقتحام على جبهات الأحياء الشرقية المحاصرة، حيث تصدى الثوار لمحاولة اقتحام من شرقي المدينة من طرف المدينة الصناعية باتجاه حي مساكن هنانو.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يحبط هجومين لإرهابيي “داعش” بريف حمص ودير الزور ويقضي على عدد منهم بريف حلب و الأطراف الشرقية لدمشق

أكد مصدر عسكري تدمير آليتين لتنظيم “داعش” ومقتل عدد من إرهابييه بنيران الجيش والقوات المسلحة في منطقة القريتين بريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية هاجمت عددا من النقاط العسكرية في منطقة القريتين جنوب شرق مدينة حمص بنحو 85كم.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباك انتهى “بإحباط الهجوم والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير سيارتين مزودتين برشاشين”.

وأعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوى المؤازرة الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين في الـ 3 من نيسان الماضي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” في المدينة.

وأحبطت وحدة من الجيش أمس هجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على قرية أم جامع بريف حمص الشرقي وقضت على 6 إرهابيين خلال عملية نوعية على مقر لتنظيم “جبهة النصرة” في قرية عز الدين بأقصى ريف حمص الشمالي الشرقي.

وحدة من الجيش تقضي على أكثر من 17 إرهابيا من تنظيم “داعش” في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي

ووجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حلب الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن سلاح المدفعية في الجيش العربي السوري نفذ ظهر اليوم ضربات محكمة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة دير حافر بالريف الشرقي بنحو 52 كم.

وأشار المصدر إلى أن الضربات المدفعية أسفرت عن “مقتل أكثر من 17 إرهابيا من التنظيم التكفيري وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش و4 دراجات نارية”.

ودمر سلاحا الجو والمدفعية أمس الأول مستودع ذخيرة لإرهابيي تنظيم “داعش” وعدة سيارات دفع رباعى مزودة برشاشات ثقيلة في منطقة دير حافر شرق الكلية الجوية.

وحدة من الجيش تدمر وكرين لإرهابيي ما يسمى “فيلق الرحمن” في حي جوبر على الأطراف الشرقية لدمشق

كما دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة وكرين لإرهابيي ما يسمى “فيلق الرحمن” في حي جوبر على الأطراف الشرقية لدمشق.

وأشار مندوب سانا بدمشق إلى أن وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية في حي جوبر بالغوطة الشرقية عبر تفجير وكرين يتحصن فيهما إرهابيون من “فيلق الرحمن” بعد تفخيخهما بكميات كبيرة من المواد المتفجرة ما أسفر عن “مقتل وإصابة جميع الإرهابيين داخل الوكرين”.

وتعمل وحدات الجيش على صد اعتداءات ومحاولات تسلل إرهابيين مما يسمى “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” على النقاط العسكرية والأهالي في المناطق الآمنة حيث دمرت في الثالث من الشهر الجاري وكرا ونفقا للإرهابيين بطول 150 مترا بعرض مترين وارتفاع مترين في حي جوبر وذلك بعد يومين من تدمير نفق مع عدد من تفرعاته بطول 160مترا وبعمق 14مترا تحت الأرض في حرستا بريف دمشق.

وتلجأ التنظيمات الإرهابية إلى حفر الأنفاق في الأراضي الزراعية وتحت الأبنية السكنية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية ما يتسبب بأضرار كبيرة على طبيعة الأرض وصلاحيتها للزراعة ويهدد سلامة الأبنية السكنية المشيدة عليها.

إحباط هجوم لتنظيم “داعش” على نقاط عسكرية بالجفرة وإيقاع قتلى بين إرهابييه في دير الزور

إلى ذلك سقط قتلى ومصابون بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي بنيران وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في دير الزور.

وذكر مراسل “سانا” أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” وأحبطت هجوم إرهابيين من التنظيم على نقاط عسكرية في منطقة الجفرة جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو”7″ كم.

ولفت المراسل إلى أن “الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد سقوط أغلب أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب وتدمير 3 من آلياتهم بينما لاذ الباقون بالفرار”.

إلى ذلك تأكد مقتل عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري خلال عملية نوعية لوحدة من الجيش على أحد أوكارهم في حويجة صكر جنوب شرق المدينة.

وأسفرت عمليات الجيش على أوكار تنظيم “داعش” خلال الأيام الثلاثة الماضية عن مقتل مالا يقل عن 30 من إرهابييه وتدمير العديد من آلياته ومعداته في حي الصناعة وحقلي التيم والكونيكو النفطيين وفي محيط المطار العسكري.

وحدة من الجيش تقضي على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد

كما قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على عدد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته في منطقة درعا البلد.

ولفت مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن وحدة من الجيش نفذت رمايات دقيقة على تحصينات ونقاط تسلل المجموعات الإرهابية غرب مؤسسة السكر وجنوب مدرسة التمريض وشرق ساحة بصرى وفي ساحة الطلايبة.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات أسفرت عن “إيقاع عدد من الارهابيين قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر”.

وقضت وحدات من الجيش أمس على أعداد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على اتجاه صوامع الحبوب في بلدة اليادودة بالريف الغربي وحديقة اليرموك في درعا البلد في حين قتل 12 إرهابيا في كمين لوحدة من الجيش ضد مجموعة ارهابية كانت تتحرك من قرية ساكرة في منطقة براق بالريف الشمالي الشرقي باتجاه البادية.

شام تايمز

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