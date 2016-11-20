سانا : ضحايا بقذائف صاروخية على أحياء في حلب والقنيطرة ودرعا وريفي دمشق وإدلب

أفاد مصدر طبي في مديرية صحة حلب في تصريح بارتفاع عدد شهداء المجزرة التى ارتكبها الارهابيون في مدرسة الفرقان المحدثة إلى 8 شهداء جميعهم من التلاميذ وتتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عاما واصابة 27 آخرين بجروح اضافة لاصابة احدى المعلمات بإصابة خطيرة أدت لبتر ساقها.

وكان مصدر في قيادة الشرطة قال في وقت سابق اليوم إن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي بستان القصر قصفت صباح اليوم بقذيفة صاروخية مدرسة الفرقان المحدثة للتعليم الأساسي مبينا أن القذيفة سقطت داخل قاعة صفية وتسببت “باستشهاد 7 تلاميذ وإصابة معلمة الصف و19 آخرين جميعهم بحالة خطرة”.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين “اطلقوا قذائف صاروخية على كلية الحقوق وأحياء السبيل والموكامبو والفرقان والميدان أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 32 آخرين بجروح”.

وارتقى أمس شهيدان وأصيب 7 أشخاص بجروح في حيي الأعظمية وسيف الدولة بمدينة حلب نتيجة استهدافهما بقذائف صاروخية من قبل التنظيمات الإرهابية أبرزها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكى” التى تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة.

ارتقاء شهيدين وإصابة 13 جراء سقوط 20 قذيفة أطلقها إرهابيون على ضاحية حرستا ومحيطها بريف دمشق

وفي ريف دمشق أفاد مراسل سانا بارتقاء شهيدين وإصابة 13 آخرين جراء سقوط 20 قذيفة أطلقها إرهابيون على ضاحية حرستا ومحيطها.

ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء سقوط قذائف أطلقها إرهابيون على حي الزهراء السكني في مدينة حمص

في مدينة حمص أفاد مراسل سانا بارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء سقوط قذائف أطلقها إرهابيون على حي الزهراء السكني.

إصابة شخص بجروح في بلدة حضر وأضرار مادية كبيرة في الحي الخدمي بمدينة البعث جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية

كما أصيب شخص بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي بقذائف صاروخية قرية حضر في القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا بأن “مجموعات إرهابية منتشرة في أحراج جباثا الخشب استهدفت ظهر اليوم بقذائف صاروخية قرية حضر ما تسبب بإصابة شاب ووقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

ولفت المراسل إلى أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” استهدفوا بعد ظهر اليوم بأكثر من 10 قذائف صاروخية الحي الخدمي بمدينة البعث سقطت في محيط مشفى الشهيد ممدوح أباظة ومديريات النقل والكتب المدرسية والبحوث الزراعية والتربية والمعاهد الصناعية والتجارية والثانوية.

وبين المراسل “وقوع اضرار كبيرة في الأبنية في حين لم يتم تسجيل إصابات في صفوف المدنيين”.

وأصيب طفلان بجروح الخميس الماضي جراء استهداف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” ب 13 قذيفة صاروخية قرية حرفا بريف القنيطرة المتاخم لريف دمشق الغربي.

إصابة طفلة بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب

وأصيبت طفلة بجروح جراء اعتداء إرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة بريف ادلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية في اتصال مع سانا أن “مجموعات إرهابية تتحصن في بلدة بنش استهدفت الفوعة بعدد من قذائف الهاون ما تسبب بإصابة طفلة عمرها 6 أعوام ووقوع اضرار مادية في منازل الأهالي”.

وأصيبت امرأة وطفلة بجروح أمس الأول جراء استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في بنش ومعرتمصرين بقذائف الهاون بلدة الفوعة المحاصرة.

وتتعرض بلدتا الفوعة وكفريا شمال مدينة ادلب لحصار من قبل إرهابيي “جيش الفتح” منذ أكثر من سنتين اضافة الى استهدافهما بمئات القذائف الصاروخية والهاون والتي تسببت بارتقاء عشرات الشهداء أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

إصابة شخصين جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بقذيفة هاون حي السبيل في مدينة درعا

وفي مدينة درعا أصيب شخصان بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” المرتبط بالعدو الاسرائيلي بقذيفة هاون حي السبيل.

وذكر مصدر في المحافظة في تصريح لمراسلة سانا أن قذيفة هاون أطلقها ارهابيون ظهر اليوم سقطت على حي السبيل تسببت “باصابة شخصين بجروح طفيفة وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأصيبت الثلاثاء الماضي طفلتان بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف التنظيمات الارهابية بالقذائف الصاروخية ونيران الرشاشات حيي شمال الخط والكاشف الشرقي بمدينة درعا.

شام تايمز

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