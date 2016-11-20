وزير التربية يؤكد أهمية التقنيات الحديثة والوسائل التعليمية بتطبيق المناهج

ناقش المشاركون في الاجتماع السنوي المركزي الثالث لرؤساء دوائر تقنيات التعليم في المحافظات خطة عمل مديرية تقنيات التعليم ودوائرها في المحافظات ضمن الخطة العامة لوزارة التربية في 2017 والخطط الاستثمارية والجارية والإنتاجية للمراكز الإنتاجية في المحافظات وتقييم العمل وخطة التدريب للعام نفسه إلى جانب تنفيذ خطة عام 2016 وتقييم الدورات التدريبية فيه.

وقدم رؤساء دوائر التقنيات عرضاً حول واقع العمل من حيث استلام الوسائل التعليمية وتوزيعها إلى المدارس والتدريب عليها ومتابعة استثمارها وأنشطة دوائر التقنيات ومعوقات العمل والمقترحات اللازمة لتلافيها بهدف تطوير العمل المستقبلي.

وأكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية خلال الاجتماع أهمية التقنيات الحديثة والوسائل التعليمية ودورها في تطبيق وتنفيذ المناهج الدراسية وانعكاس ذلك على سير العملية التربوية في المدارس لافتا إلى ضرورة “الإعلان عن مسابقة لتصميم الوسائل التعليمية من قبل العاملين والعاملات في الميدان التربوي”.

وبين وزير التربية وجوب عقد الاجتماع بشكل نصف سنوى لتحديد نقاط الضعف والقوة في كل دائرة لتعزيز الإيجابيات وتوحيد آلية العمل مشيراً إلى أهمية دور دوائر تقنيات التعليم في تحديد احتياجات كل محافظة من الوسائل التعليمية والابتعاد عن التوزيع العشوائي لها.

ودعا الدكتور الوز إلى متابعة استثمار هذه الوسائل في المدارس من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها اللجان المحلية المشكلة لذلك موضحا أن مديرية تقنيات التعليم ودوائرها في المحافظات تابعت عملها هذا العام كما في الأعوام السابقة رغم الظروف الحالية وأنجزت خطتها الإنتاجية المطلوبة.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم رئيسي دائرتي تقنيات التعليم في محافظتي السويداء وطرطوس.

سانا

شام تايمز

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