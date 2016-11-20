رجل عارٍ اقتحم صورتهما .. فاعتذرا منه بسبب ملابسهما!

انتظار ولادة مولود جديد شعور لا يقدر الأزواج على وصفه، لذلك انتشرت موضة أخيراً هي خضوع الأمهات الحوامل لجلسة تصوير لتخليد تلك التسعة أشهر المذهلة من حياتهن.

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ارتدى زوجان سيستقبلان طفلهما قريبا أفضل حلة لديهما واختارا منطقة جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو للخضوع لجلسة تصوير، لكن للأسف تعمد أحدهم إفساد هذه اللحظة عليهما بظهوره عاريا بالقرب منهما.

‎اكتسبت الصورة اهتماما واسعا بعد نشرها على موقع Imgur، وتبين أن الجزء الشمالي من شاطئ بيكر هو شاطئ للعراة، لذلك يبدو أن الزوجين هما من كانا يرتديان ملابس غير لائقة في المكان.

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واتضح أن هناك قواعد آداب للزوار، كعدم التحديق في الآخرين وإحضار منشفة معهم، فقدم الزوجان في النهاية اعتذارهما للرجل العاري.

شام تايمز

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