فوائد صحية لقشر البرتقال

نلجأ عادة إلى رمي قشور البرتقال في القمامة، لاعتقادنا أنها لا تفيد في شيء، وينتهي دورها عندما يحين موعد تناول الثمار الداخلية أو عصرها.

لكن هناك العديد من الاستخدامات والفوائد غير المتوقعة لقشور البرتقال، والتي ستجعلك تفكر كثيراً قبل رميها في المرة القادمة بحسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- تحسين لون البشرة

يمكن أن تساعد قشور البرتقال على إزالة البقع وتصبغات الجلد، حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على نضارة وجمال البشرة. حيث تخلط ملعقتان من مسحوق قشر البرتقال مع ملعقة من اللبن الزبادة وملعقة صغيرة من العسل للحصول على عجينة توضع على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة.

2- محاربة علامات الشيخوخة

تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور التجاعيد وترهل الجلد. تخلط ملعقة من مسحوق قشور البرتقال مع مسحوق الشوفان والعسل للحصول على عجينة توضع على الوجه والعنق لمدة 30 دقيقة.

3- تبييض الأسنان

يمكن استخدام قشور البرتقال أيضاً لتبييض الأسنان، حيث تحتوي على مادة تساعد على إزالة البقع والتصبغات. تفرك الأسنان بقشور الليمون لمدة تتراوح بين دقيقتين و 3 دقائق مرتين في اليوم.

4- خسارة الوزن

أظهرت الدراسات أن فيتامين سي يساعد في خسارة الوزن، ويمكن استبدال القهوة بشراب قشور البرتقال للحصول على نتائج مدهشة. تجفف قشور البرتقال في مكان جاف وبارد، وتوضع ملعقة منها في كوب من الماء الساخن وتترك لمدة 10 دقائق قبل أن تصفى، ويفضل تناول كوبين من هذا الشراب بشكل يومي.

5- تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم

من الفوائد غير المتوقعة أيضاً لقشور البرتقال أنها تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من مادة البكتين. ولتحقيق ذلك ينصح بتناول كوبين من شراب قشور البرتقال الذي شرحنا طريقة تحضيره سابقاً.

6- تنظيم حركة الأمعاء

يمكن أن تساعد قشور البرتقال على تحسين عمليات الهضم، حيت تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

7- ملطف طبيعي للجو

تملك قشور البرتقال رائحة منعشة، ويمكن استخدامها كملطف طبيعي للجو، وتغني عن الملطفات الكيماوية التي ثبت خطرها على الصحة.

8- طرد الذباب والبعوض

تكره الحشرات وخاصة الذباب والبعوض روائح الحمضيات، ويمكن استخدام قشور البرتقال للتخلص من هذه الحشرات في المنزل.

شام تايمز

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