هكذا سرق بريطاني سيارة ثري سعودي في لندن

ألقت شرطة لندن القبض على لص سرق سيارة، يملكها مواطن سعودي من طراز “رولز رايس”، تبلغ قيمتها نحو 119 ألف دولار.

والسارق بريطاني الجنسية، ويدعى محمد حمزة (25 عاما)، وأقدم على سرقة السيارة من خلال تقديمه طلباً لهيئة تسجيل السيارات والمرور بطلب تغيير مفاتيح السيارة، بمستندات تزعم ملكيته، في الوقت الذي كان فيه السعودي خارج البلاد، بحسب صحيفة “الديلي ميل”.

وتم توجيه تهم للسارق، منها تضليل وكالة تسجيل المركبات، وسرقة أربع سيارات، بينها سيارة المواطن السعودي، وحددت المحكمة يوم 27 فبراير المقبل موعدا لمحاكمته، فيما تم إطلاق سراحه بكفالة مالية.

شام تايمز

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