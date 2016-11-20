مصر.. حبس نقيب الصحافيين عامين بتهمة إيواء مطلوبين واجتماع طارئ لمجلس النقابة

قضت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بعد اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً داخل مبنى النقابة، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت نقيب الصحافيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحافيين في مايو الماضي بعد صدور أمر قضائي بضبطهما وإحضارهما.

وكان سيد أبوزيد محامي النقابة قد قال لـ”العربية.نت” إنه تقدم بمذكرة قانونية تفيد أن كافة الاتهامات المنسوبة لنقيب الصحافيين ووكيل النقابة والسكرتير العام باطلة، لأنها خالية من أي دليل مادي يؤكد الاتهام، ولا يمكن محاسبتهم على عمل يقومون به ويندرج ضمن صميم عملهم النقابي.

وأضاف أن المادة 79 من الدستور نصت على أن النقابات المهنية معنية بالدفاع عن أعضائها وحمايتهم، والمادة 35 من قانون النقابة تمنح الحق للنقيب في أن يتدخل بنفسه في أي قضية أوامر تخص الصحافيين، ويتدخل لحمايتهم والدفاع عنهم، وهو ما حدث مع عمرو بدر، فقد اجتمع النقيب معه لمعرفة مشكلته، ونظراً لأن الزميل بدر اقتحمت أجهزة الأمن منزله فلجأ للنقابة لحمايته وجلس معه النقيب وبدأ يجري اتصالاته بقيادات الأمن لحل المشكلة، وهذا حق كفله له القانون والدستور.

اجتماع طارئ لمجلس نقابة صحافيي مصر بعد حكم حبس قلاش

قرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين عقد اجتماع الثلاثاء لمناقشة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للرد على الحكم بحبس النقيب واثنين من أعضاء مجلس النقابة.

وقال مجلس النقابة في بيان له عقب اجتماع له مساء السبت إنه تلقى والجماعة الصحافية كلها، بانزعاج شديد الحكم الصادم والمفاجئ، الذي صدر عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ضد كل من نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام.

وأكد مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ السبت برئاسة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، أن نقابة الصحافيين طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدى ركائز الدولة المصرية ومصدراً أساسيا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائماً بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء.

وقال إن النقابة ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت على النقابة طوال أكثر من 6 أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس.

وأضاف أن مجلس النقابة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.

وشدد مجلس النقابة على أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، في ظل الارتفاع الهائل في تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين التي تأثرت سلباً وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة.

وقرر مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كافة جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة، وحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة.

وقرر المجلس دعوة الصحافيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها.

شام تايمز

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