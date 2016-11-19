بوروسيا دورتموند يسقط بايرن ميونيخ بقمة البوندسليجا

ألحق بوروسيا دورتموند، بغريمه التقليدي بايرن ميونيخ، الهزيمة الأولى بالدوري الألماني “البوندسليجا” هذا الموسم، بعد الفوز عليه (1ـ0)، ضمن المرحلة الثانية عشرة، من المسابقة.

أحرز هدف المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة (11).

وقفز بوروسيا دورتموند، للمركز الثالث برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن لايبزيج المتصدر، بينما ظل بايرن في الوصافة، برصيد 24 نقطة.

كاد أصحاب الأرض، أن يباغتوا بايرن ميونيخ، في الدقيقة الأولى، عن طريق شورله، إلا أن تدخل متقن من فيليب لام، قتل خطورة الهجمة مبكرًا.

كووورة

شام تايمز

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