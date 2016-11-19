إطلاق ساعة ذكية لا تحتاج للشحن أبداً

واحدة من أهم العقبات التي تجعل الأشخاص الراغبين بشراء ساعة ذكية يفكرون مليا في هذا الأمر هو أنها تحتاج إلى الشحن يوميا.

لذا قامت شركة Matrix بتصميم ساعة ذكية لا تحتاج أبدا إلى شحن، وهي PowerWatch المصممة لتستمد الطاقة من حرارة الجسم.

وتستخدم الساعة ما يعرف باسم “التكنولوجيا الحرارية” لتحويل حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية. وعند نزع الساعة من اليد تقوم بتخزين البيانات في الذاكرة، وتتوقف عن العمل لتستهلك كمية ضئيلة من الطاقة.

أطلقت الساعة هذه الساعة المصنوعة من الألمنيوم عبر الموقع الالكتروني Indiegogo، وتعمل ضمن فئة “aircraft-grade” كساعة ذكية ترتبط لاسلكيا بالهاتف الذكي، كما تتوافق تلقائيا مع المنطقة الزمنية الحالية.

ووفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، يمكن للساعة قياس حرق السعرات الحرارية باستخدام التكنولوجيا الحرارية، كما تقوم بمراقبة ساعات النوم والنشاط، وهي مقاومة للماء وصولا إلى عمق 50 مترا كما يدعي صناعها.

وتتمتع الساعة الذكية مثلها مثل العديد من الساعات الذكية الأخرى “أبل ووتش” بأوجه متغيرة للساعة، كما صُممت لدعم برامج صحية مثل أبل Healthkit وغوغل Fit health.

عملت الشركة المصنعة على تصميم هذه الساعة مدة 5 سنوات، وسيصل سعرها بمجرد إطلاقها إلى نحو 170 دولارا.

وقد حقق المصنعون ضمن الشركة ومقرها مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا مبلغا تمويليا وصل إلى 100 ألف دولار عبر موقع Indiegogo، ويأمل الصناع أن يبدأ شحن المنتج ابتداء من شهر يوليو/تموز 2017.

شام تايمز

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