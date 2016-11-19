برشلونة يتعثر أمام مالاجا في غياب ميسي وسواريز

سقط برشلونة، في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه مالاجا، الذي لعب بتسعة لاعبين بالشوط الثاني، في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، على الكامب نو، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وفشل الفريق الكتالوني، انتزاع صدارة الليجا “مؤقتا”، وفقد نقطتين ثمينتين، في الصراع على القمة مكتفيًا بنقطة وحيدة رفعت رصيده الى (26 نقطة) في المركز الثاني.

ويستطيع ريال مدريد “المتصدر بـ27 نقطة”، توسيع الفارق على الصدارة، إلى 4 نقاط في حال فوزه، على أتلتيكو، في ديربي مدريد، في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، رفع فريق مالاجا، رصيده إلى 16 نقطة، في المركز العاشر، وتمكن من إيقاف مسيرة برشلونة، ومنعه من الصدارة، بفضل الطريقة الدفاعية التي لعب بها مدربه خواندي راموس.

ورغم أن الفريق، لعب لمدة 21 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد لورينتي، وكذلك طرد خوان كارلوس للإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

لعب الإسباني، لويس إنريكي ، مدرب برشلونة، بطريقة (4-3-3) وتشكيلة مكونة من تير شتيجن، سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، خافيير ماسكيرانو، جوردي ألبا، دينيس سواريز، بوسكيتس، رافينيا، أردا توران، ألكاسير، نيمار.

وغاب لويس سواريز للإيقاف، وليونيل وميسي؛ لشعوره بآلام في المعدة.

في المقابل لعب الإسباني خواندي راموس، مدرب مالاجا، بطريقة (4-5-1) معتمدًا على تشكيلة مكونة من كاميني، ريكا، ميكيل، توريس، روزوليس، بابلو، لورينتي، خوانكار، جوانبي، اونتفيروس، ساندرو.

جاءت بداية اللقاء مثيرة من أصحاب الأرض، ومرر نيمار كرة أمامية لزميله ألكاسير، الذي سددها في شباك مرمى مالاجا إلا أن حكم اللقاء ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا، ألغاه بداعي التسلل (2).

وكاد بيكيه، العائد من الإصابة، أن يسجل هدف التقدم لبرشلونة من تسديدة قوية تصدى لها ببراعة كاميني وأبعدها إلى ركنية (11)، في المقابل تصدى تير شتيجن لتسديدة قوية من ساندرو (24) منقذًا هدفًا محققًا.

واصل الحارس الكاميروني المخضرم كاميني، تألقه، وتصدى لهدف محقق من محاولة رافيينا (31)، بينما مرت تسديدة دينيس سواريز بجوار القائم، وأهدر نيمار فرصة أخرى.

وغابت الفاعلية عن لاعبي الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمرت الأفضلية والاستحواذ لأصحاب الأرض، لكن دون فاعلية على المرمى، وسقط نيمار في فخ التسلل في أكثر من مناسبة، وفشل لوكاس ديني، في تقديم أي مردود هجومي. ليضطر إنريكي لاستبداله بجوردي ألبا، قبل أن يدفع مدرب برشلونة بتبديله الثاني بمشاركة أندريه جوميز على حساب سواريز.

وكاد ساندرو، أن يحرز هدف التقدم للضيوف من هجمة مرتدة، ومراوغة لحارس مرمى برشلونة، إلا أنه سددها في الشباك الخارجية لمرماه (61)، ورد نيمار بتسديدة مرت بجوار القائم (64).

وتعرض دييجو لورينتي، مدافع مالاجا؛ للطرد بسبب تدخله العنيف على قدم نيمار لم يتردد حكم اللقاء بينجوتيسيا في إشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة (69).

وأكمل الضيوف باقي أحداث اللقاء بعشرة لاعبين، بينما قام مدرب مالاجا لإجراء أول تبديلاته بمشاركة جوزيه لويس على حساب اونتيفيروس.

وفشل نيمار في اختراق دفاع مالاجا، بينما سجل بيكيه هدفًا غير شرعي، ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبعدها دفع إنريكي بالبديل راكيتيتش على حساب ألكانتارا، وكاد البديل راكيتيتش من أول لمسة أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض من رأسية مرت بجوار القائم، وشارك المغربي يوسف الناصيري بدلا من راميريز.

وطالب بيكيه بضربة جزاء في الدقيقة (84) بعد تعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم اللقاء طالب باستئناف اللعب.

استمر الأداء السلبي، من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا في اختراق دفاع مالاجا المتكتل أمام منطقة الجزاء.

ووقف كاميني، سدًا منيعًا أمام محاولات جوميز، ونيمار، الذي كاد أن يحرز هدف الفوز، في الوقت بدل الضائع من رأسية تصدى لها كاميني، قبل أن يطرد الحكم خوان كارلوس، لاعب مالاجا في الوقت بدل الضائع.

مدرب مالاجا عن غياب ميسي: واجهنا 11 لاعبًا دوليًا

قال خواندي راموس، مدرب مالاجا، عقب التعادل سلبيًا مع برشلونة، على ملعب كامب نو اليوم السبت، في الجولة الثانية عشرة بالليجا، إن اللعب بطريقة غير التي اعتمدها أمام النادي الكتالوني، كان بمثابة “الانتحار”.

وقال المدرب بخصوص الطريقة الدفاعية التي اعتمدها: “قام لاعبو الفريق بمجهودات استثنائية. كنا نعاني من غيابات كبيرة وهامة. لعبنا بأربعة من لاعبي الرديف. اللعب بطريقة غير هذه كان ليصبح انتحارًا”.

وتابع المدير الفني/ “استعددنا للمباراة بأفضل العناصر المتاحة. حاولنا تنفيذ خطتنا بصورة جيدة”.

وردًا على سؤال بخصوص غياب ليونيل ميسي عن برشلونة، بشكل مفاجئ نتيجة إصابته بوعكة صحية، ونوبة قيء، قال: “كنا نواجه 11 لاعبًا دوليًا”.

لكنه استدرك: “لو لعب ميسي لعانينا بصورة أكبر، لكن في النهاية تمكننا من التعامل مع الأمر”.

وعن المباراة التي قدمها حارس مالاجا، كارلوس كاميني، قال “أتحدث فقط عن اللعب الجماعي. كاميني قام بعمل جيد، لكن بدون المجهودات الدفاعية، أو في الوسط، أو ساندرو، لما كان الأمر ممكنًا. هذه النقطة تعني الكثير”.

وبخصوص تقدم مدافع برشلونة جيرارد بيكيه لزيادة الضغط الهجومي على فريقه، قال: “هذا الأمر سبب لنا مشكلات كثيرة ولكننا تمكننا من حلها”.

إنريكي: لم أتوقع التراجع الدفاعي الكبير لمالاجا

أعرب المدير الفني لنادي برشلونة، لويس إنريكي، عن خيبه أمله عقب التعادل سلبيا على أرضه أمام مالاجا اليوم السبت في الجولة الـ12 لليجا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “لم يتوقعوا هذا التراجع الدفاعي الكبير من المنافس”.

وقبل تواجده أمام وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، أعرب إنريكي عن شعوره بالإحباط عقب هذه النتيجة خلال مقابلة تليفزيونية سريعة مع قناة النادي.

وقال في هذا الصدد “نشعر بالإحباط. لم نتوقع هذا التراجع الكبير، ولكنها قرارات المدربين في النهاية. كان واضحا أن الكثافة الدفاعية للاعبي الخصم كانت كبيرة للغاية”.

وأضاف: “سنحت لنا فرص كافية على الرغم من تواجد لاعبين كثيرين داخل المنطقة. في النصف الثاني، خلقنا فرصا كثيرة. لم يشكل التفوق العددي أي فارق لأن جميع لاعبي المنافس تمركزوا في الخلف”.

وتابع: “أعجبني أداء اللاعبين وثقة الفريق والجماهير والمؤازرة حتى النهاية. يجب مواصلة المسيرة، وسنتواجد في المقدمة وفرصنا ما زالت قائمة في الحفاظ على اللقب”.

وواصل البرسا بعد هذا التعادل احتلال المركز الثاني بـ26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر والذي سيواجه جاره أتلتيكو في ديربي العاصمة في وقت لاحق اليوم.

بينما عاد مالاجا بنقطة ثمينة من ملعب كامب نو ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في منتصف الجدول.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes