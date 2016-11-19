توريه يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على كريستال بالاس

نجح الإيفواري يايا توريه لاعب مانشستر سيتي في قيادة فريقه لتخطي عقبة مضيفه كريستال بالاس بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي.

سجل هدفي مانشستر سيتي يايا توريه في الدقيقتين 39 و83 على الترتيب فيما سجل اللاعب كونور ويكهام هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 66.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وشارك النجم الإيفواري لأول مرة في تشكيلة مانشستر سيتي بالبريمييرليج بعد نهاية أزمته مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

المباراة بدأت بشكل متكافىء نسبياً بين كلا الفريقين، وحاولا إحكام سيطرتهما على وسط الملعب وعدم ترك الفرصة للفريق الآخر لأخذ زمام المبادرة بتسجيل هدف التقدم.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي على الاستحواذ سريعاً ولكن ظلت الخطورة غائبة عن كلا المرميين.

واضطر المدرب جوارديولا في الدقيقة 37 لإجراء تبديل اضطراري بعد تعرض لاعبه فينسنت كومباني للإصابة ليدفع بدلاً منه باللاعب بابلو زباليتا ليدخل باكاري سانيا كقلب دفاع بجوار نيكولاس أوتاميندي.

وبعدها بدقيقتين وتحديداً في الدقيقة 39 يمنح يايا توريه التقدم لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسط سعادة كبيرة للاعب وزملائه.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني بدأ بإجراء تبديل من قبل أصحاب الأرض فدخل اللاعب ويكهام بدلاً من تاونساند في محاولة للعودة من جديد وإدراك التعادل.

ضغط لاعبو كريستال بالاس مع بداية الشوط من أجل إدراك التعادل وتصدى الحارس برافو لكرة خطيرة للمهاجم بينتيكي ليبدأ الجمهور في تشجيع لاعبيه وتشتعل الأجواء الحماسية في ملعب المباراة.

ونجح لاعبو مانشستر سيتي في تهدئة الأجواء بعدها ونقل الكرة إلى وسط الملعب وإبعادها عن منطقة جزاء الفريق وبدأ شن هجمات على مرمى كريستال بالاس.

ومع وصول الشوط إلى منتصفه وتحديداً في الدقيقة 66 يشن كريستال بالاس هجمة مرتدة مميزة بعدما أهدر أجويرو فرصة مضاعفة النتيجة ليدرك البديل ويكهام التعادل لكريستال بالاس.

ضغط مانشستر سيتي بقوة بحثاً عن هدف ثان بعدما تلقت شباكه هدف اللاعب ويكهام ولكن ظل إنهاء الهجمات مليئا بالرعونة ليستمر التعادل بين الفريقين.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق ومن خطأ قاتل في الرقابة يسجل توريه مجدداً لفريقه لتمر الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

توريه يتحدث عن أول مشاركة له مع جوارديولا بالبريمييرليج

قاد العاجي يايا توريه، فريقه مانشستر سيتي، للفوز على كريستال بالاس، في أول مباراة كأساسي له، في الدوري الممتاز، هذا الموسم، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وسجل يايا توريه، هدفي مانشستر سيتي، في الفوز على كريستال بالاس (2ـ1)، في المباراة التي جرت لحساب المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال توريه في تصريحات لشبكة “BBC” عقب المباراة: “الجماهير دائمًا ما كانوا رائعين معي. أريد دائمًا أن أكون هنا لمساعدتهم. أريد دائمًا تحسين أدائي. لقد كنت مستعدًا ذهنيًا”.

وأضاف: “كنت أعلم أن يومًا ما، سيحتاج مدربي لي. يجب عليك دائمًا أن تبقى لاعبًا مهنيًا ومحترفًا مهما حدث”.

وعن توقعاته لمسيرة السيتزنز، في الدوري الإنجليزي، قال: “توقعاتي أننا سوف نقاتل حتى النهاية، مثل عام 2014. لدينا لاعبون مميزون، يمكنهم التسجيل في أي لحظة”.

كووورة

شام تايمز

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