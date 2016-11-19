ساوثهامبتون يوقف قطار ليفربول بالبريمييرليج

فرض ساوثهامبتون، التعادل بدون أهداف، على ضيفه ليفربول، في اللقاء المثير، الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب “سانت ميريز”، في الجولة الثانية عشرة، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفشل ليفربول، في فك شفرة دفاعات ساوثهامبتون، وأهدر لاعبوه، العديد من الفرص، مع تألق لافت من جانب حارس مرمى أصحاب الأرض فورستر.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 27 نقطة، ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، ورفع ساوثهامبتون، رصيده إلى 14 نقطة، في المركز العاشر.

سيطر ليفربول، على اللقاء منذ الدقائق الأولى، ثم محاولة من فيرمينيو، وكوتينيو، ورد ساوثهامبتون بمحاولة من أوستن لم تكتمل أو تشكل خطورة على المرمى.

ومرت الربع ساعة الأولى، على مرمى ساوثهامبتون، بسلام مع بعض التوتر في أجواء المباراة، وواصل ليفربول، الضغط على دفاعات أصحاب الأرض، لكن فان ديك، أفسد تمريرة ذكية لصالح المهاجم فيرمينيو، ثم أبعد محاولة أخرى من كوتينيو.

وتألق الحارس فورستر، في الذود عن مرمى ساوثهامبتون في الدقيقة (28)، بعدما أبعد تسديدة رائعة من جانب ساديو ماني، المزعج في صفوف ليفربول، واستمر ضغط ليفربول مع محاولة على استحياء من أوستن، لكن بلا أي خطورة.

وكاد ساديو ماني، أن يسجل هدف التقدم لصالح ليفربول، من انفراد بانطلاقة سريعة من المهاجم السنغالي، لكن المدافع فان ديك، أبعد الكرة ببراعة في اللحظات الأخيرة، ورد أصحاب الأرض بمحاولة سريعة لم تسفر عن الخطورة.

ووجه فاينلدوم، تسديدة قوية فوق العارضة، في محاولة للوصول لمرمى ساوثهامبتون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني في ظل سيطرة تامة من جانب ليفربول وتراجع من ساوثهامبتون.

وأهدر كوتينيو، نجم ليفربول فرصة محققة للتقدم من انفراد صريح مع بداية الشوط الثاني بتمريرة عرضية، لكنه تباطأ في التسديد ليبعدها دفاع ساوثهامبتون، ثم محاولة أخرى من ساديو ماني، لم تعرف طريقها للشباك واستمرت سيطرة ليفربول، مع إصابة لمدافع أصحاب الأرض فونتي.

وكاد ساوثهامبتون، أن يخطف هدف التقدم من ضربة رأس متقنة سددها أوستن ببراعة فوق العارضة ليرد فيرمينيو بمحاولة خطيرة بجوار القائم من كرة عرضية في استمرار لمسلسل إهدار الفرص من جانب الضيوف.

وأشرك ساوثهامبتون، تغييره الأول بنزول شان لونج بدلاً من سفيان بوفال، الذي بذل مجهودًا كبيرًا في وسط الملعب مع حصول المدافع سواريس على البطاقة الصفراء، وظهر دفاع أصحاب الأرض متماسكًا بينما انخفض مردود المهاجم ساديو ماني، بشكل ملحوظ في الشوط الثاني.

ودفع ساوثهامبتون بثاني تغييراته في الدقيقة 75 بنزول جاي رودريجيز، بدلاً من المهاجم تشارلي أوستن لتنشيط الخط الأمامي.

ونال كوتينيو، البطاقة الصفراء بعد اندفاع بدني ضد لاعب ساوثهامبتون، وأشرك ليفربول مهاجمه دانييل ستوريدج بدلاً من إيمري كان بينما ألقى أصحاب الأرض بآخر الأوراق بنزول ريد على حساب هوييبرج.

وأضاع كلاين، هدفاً محققاً لصالح ليفربول من تمريرة عرضية خطيرة أرسلها ستوريدج، وسددها الظهير الأيمن بضربة رأس بجوار القائم.

وأطلق فيرمينيو، تسديدة رائعة تصدى لها الحارس فورستر ببراعة، ومرر ستوريدج كرة عرضية ابتعدت عن ماني، الذي مررها إلى كلاين، ثم كوتينيو الذي وجه كرة عرضية أنقذها فورستر.

وأنقذ ليفربول هجمة مرتدة سريعة من جانب ساوثهامبتون، وأشرك ليفربول المهاجم البلجيكي أوريجي بدلاً من ساديو ماني في الدقيقة 90.

وحاول ساوثهامبتون، استهلاك الوقت في هجمة لم تسفر عن أي خطورة، ومرت كرة عرضية على ستوريدج دون متابعة مع دفاع صلب من أصحاب الأرض لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes