عشرات السوريين يحتجون أمام محكمة في ألمانيا بسبب إقامة السنة الواحدة

احتج عشرات السوريين أمام المحكمة الإدارية في مدينة آرنسبرغ الواقعة في ولاية شمال الراين – وستفاليا، غربي ألمانيا، بسبب حصولهم على إقامة السنة الواحدة.

ولا يستطيع الحاصلون على هذه الإقامة لم شمل عائلاتهم.

وقالت إيفا هاغدورني، الناشطة في مساعدة اللاجئين منذ 25 عاماً، لصحيفة در فستن : “معظم اللاجئين يشعرون بأنهم خذلوا .. لذلك يقومون برفع طلبات اعتراض على الحماية الفرعية”.

المتحدثة باسم المحكمة، سيلكه كامن، قالت للصحيفة إن 99 بالمئة من السوريين حصلوا في شباط الماضي على إقامة لمدة 3 سنوات، أما في شهر أيلول فقد حصل عليها 27 بالمئة منهم فقط.

وذكرت الصحيفة أن ٧١ بالمئة من السوريين حصلوا على الحماية الفرعية (إقامة السنة)، ما دفع نحو 909 منهم في المدينة لرفع دعوى اعتراض للمحكمة الإدارية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes