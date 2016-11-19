أردوغان يفتح النار على إدارة أوباما بسبب التعاطي مع المسألة السورية

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطريقة التي تعاملت بها إدارة نظيره الأمريكي باراك أوباما مع المسألة السورية.

“أردوغان” وفي حوار تلفزيوني خاص مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، سيبث بعد غدٍ الإثنين، رأى “أن أسلوب تناول إدارة نظيره الأمريكي باراك أوباما للأزمة السورية، شكل مصدر إزعاج بالنسبة لتركيا”.

وأضاف أردوغان “هذه السياسات (الأمريكية) لعبت دوراً في ظهور تهديدات أمنية على الحدود الجنوبية لتركيا”.

وأشار إلى أنه نقل الملفات المتعلقة بالأزمة السورية إلى الرئيس أوباما ونائبه جو بايدن، “لكنهم فشلوا بشكل جاد في تناول هذه الملفات وهذا ما أزعجنا”، وفق وكالة الأناضول.

وانتقد أردوغان الإدارة الأمريكية لسماحها لـ “فتح الله غولن” (زعيم منظمة غولن الإرهابية)، الذي نفذت منظمته محاولة انقلاب في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، بمواصلة الإقامة في الولايات المتحدة دون فتح أي تحقيق بحقه.

وأضاف: “استمرار بقاء غولن في الولايات المتحدة مصدر إزعاج للشعب التركي بأسره”.

وعبر اردوغان عن خيبة أمله إزاء السياسة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وقال، “لدينا تطلعات حول إدارة دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

يشار أن الرئيس الأميركي باراك أوباما جدد قبل يومين موقف بلاده الرافض للتدخل عسكرياً في سوريا، كما فعلت في ليبيا بسبب اختلاف الوضع بين البلدين، لكنه أكد في المقابل مواصلة واشنطن البحث عن حل سياسي للأزمة السورية والضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوفير مساحات إنسانية آمنة.

شام تايمز

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