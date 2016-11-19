المتحدث باسم الحشد الشعبي : سنلاحق داعش داخل سورية وفق الأطر القانونية و الدستورية

صرح المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي العراقي السبت، أن انتقال تنظيم الدولة الاسلامية من العراق الى سوريا اصبح اليوم ليس من مصلحة التنظيم.

وقال أحمد الاسدي في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحكومي”أن داعش اليوم مستهدف ويلفظ انفاسه حالياً ليس في العراق فقط، بل هناك حصار وضغط عليه في سوريا وبالتالي فان انتقال داعش من العراق الى سوريا ليس كثيراً من مصلحة التنظيم”.

واضاف” أن داعش لا يستطيع اليوم التحرك في الموصل كونها مطوقة من كل الجهات وليس له اتصال بالعالم الخارجي، الا من خلال طرق ضيقة والمحور الذي كلف فيه الحشد الشعبي يسيطر على المحور الغربي”.

وقال” في حال القضاء على تنظيم داعش في العراق ووصلنا الى الحدود العراقية- السورية اذا وجدنا كحكومة عراقية ان هناك ضرورة للحفاظ على الأمن القومي ملاحقة هذه العصابات الى داخل الأراضي السورية لاي عمق كان بالتاكيد سنذهب من خلال التنسيق بين الحكومه العراقيه والسوربة وفق الاطر القانونيه والدستورية “.

واضاف “من مصلحة الامن القومي العراقي القضاء على داعش وملاحقتها وان هذه الملاحقة تكون وفق الاطر القانونية منها موافقة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي لأن الدستور العراقي لا يجيز للحكومة تحريك اية قوات عسكرية خارج البلاد الا بموافقة البرلمان والتنسيق مع تلك الدولة”.

(DPA)

شام تايمز

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