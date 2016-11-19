وصول كميات كبيرة من الأسلحة لقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة و الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شحنات كبيرة من الأسلحة أرسلها التحالف الدولي، وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة ومحافظة الحسكة.

وأكد المرصد أن الناقلات والشاحنات شوهدت وهي تقوم بنقل “عربات الهمر والذخيرة والأسلحةط عبر مدينة القامشلي إلى ريف الرقة ومنطقة عين العرب (كوباني).

وكان المرصد أكد في السابع من الشهر الجاري، وصول تعزيزات من الجنود الأمريكيين إلى منطقة عين العرب (كوباني)، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في ريف الرقة الشمالي، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، والإشراف على سير المعارك فيها،

وأكدت المصادر حينها أن القوات الأمريكية ستشارك في العملية التي أطلق عليها اسم “غضب الفرات” لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشمالي والشرقي، بأعداد أكبر من الأعداد التي شاركت في معارك السيطرة على منبج،

كما أكدت المصادر أنه جرى إرسال ذخيرة وأسلحة متطورة من قوات التحالف إلى قوات سوريا الديمقراطية قبيل بدء عمليتها العسكرية في الرقة.

شام تايمز

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