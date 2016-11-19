ألمانيا : محاكمة لاجئين قاما بافتعال حريق ضخم و تسببا بخسائر قيمتها 10 مليون يورو بسبب عدم جود كمية كافية من الـ ” نوتيلا ”

يمثل أمام المحكمة، في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين بألمانيا، لاجئان قاما بإشعال حريق ضخم في صالة معارض كبيرة مستخدمة لإيواء اللاجئين، في حزيران الماضي.

ووفق المعلومات التي أوردتها صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن اللاجئين قاما بفعلتهما بسبب عدم وجود كمية كافية من الـ “نوتيلا” في بوفيه مركز الإيواء.

وقام الادعاء الألماني برفع قضية ضد اللاجئين عادل د. (27 عاماً) ومحمد ب. (27 عاماً)، بتهمة التسبب بحريق ضخم وإصابات خطرة، وفي حال تمت إدانتهما فإنهما يواجهان حكماً بالسجن قد يصل إلى 15 عاماً، يليه ترحيل إلى بلدهما.

وقال “أولاف ليهنه”، رئيس “الصليب” الأحمر في دوسلدروف، تعليقاً على المحاكمة : “نحن لا نريد هكذا مجرمين هنا .. هؤلاء يجب أن يبعدوا بأسرع وقت ممكن”.

وكانت الحادثة وقعت ظهيرة السابع من حزيران، حيث تصاعدت فجأة أعمدة دخان ضخمة لعدة مئات من الأمتار في الجو، وأصيب على أثر الحريق المفتعل 26 شخصاً، وبلغت قيمة الخسائر 10 مليون يورو، حيث دمرت الصالة بالكامل.

الجدير بالذكر أن اللاجئان مغربيان قاما بتقديم طلب لجوئهما على أنهما سوريان.

شام تايمز

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