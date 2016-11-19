أملاً بإعادتها إلى الحياة .. تجميد بريطانية بعد وفاتها

قررت والدة فتاة بريطانية تجميد ابنتها التي توفيت بمرض السرطان، أملاً بأن تتمكن من إعادتها إلى الحياة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة، أن والدة الفتاة التي كانت تبلغ 14 عاماً، أبدت رغبتها في تجميد جسدها في حين لاقت الفكرة معارضة من الأب، وذلك بعدما منح قاضي في المحكمة العليا الأم حق اتخاذ القرار المتعلق بمصير جثمان الفتاة.

وأرسل الجثمان في تشرين الأول الماضي، إلى الولايات المتحدة وجرى حفظه هناك.

وتطبق تقنية التجميد الشديد على جثث أشخاص توفوا جراء مرض عضال أملا في التوصل لعلاج لحالتهم في المستقبل.

يذكر أنه يوجد عدة شركات حول العالم تقدم خدمة التجميد بعد الموت، حيث يأكدون أن الطب في المستقبل سيصل إلى مستوى يسمح بإعادة الأشخاص المجمدين بشكل آمن إلى الحباة.

شام تايمز

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