الأمم المتحدة: المحاصرون يواجهون لحظة قاتمة جداً .. رداً على اتهامات الامم المتحدة .. موسكو تؤكد سعيها مع دمشق لتطبيق الخطة الإنسانية بحلب

ارتفعت حصيلة ضحايا أحياء حلب الشرقية المحاصرة إلى 80 شهيداً وذلك في اليوم الثالث من العمليات العسكرية التي تنفذها الطائرات الروسية والطائرات الحربية الحكومية، في حين أكدت الأمم المتحدة أن السكان المحاصرين في حلب يواجهون لحظة قاتمة جداً.

وأفاد مراسل أورينت باستشهاد 80 مدنياً بينهم نساء وأطفال وأصيب نحو 200 آخرين جراء تناوب الطائرات الروسية وطائرات الحكومة على استهداف معظم أحياء حلب المحاصرة، بمختلف أنواع القنابل الفراغية والصواريخ المظلية والبراميل المتفجرة.

حلب بلا مشافي

كما أعلنت مديرية صحة حلب “الحرة”، خروج جميع المشافي المتواجدة في القسم المحاصر في مدينة حلب عن الخدمة جراء قصف قوات النظام وروسيا.

وقالت المديرية في بيان نشر على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن “التدمير الممنهج الذي تتبعه روسيا والنظام في حلب أدى لخروج جميع المشافي عن الخدمة وترك المدنيين دون أي مرفق صحي”.

وأكد المدير الإداري لمشفى “عمر بن عبد العزيز”، الواقع في حي المعادي بالقسم الشرقي المحاصر من مدينة حلب، خروج المشفى بالكامل عن الخدمة جراء قصف قوات النظام، ومقتل وجرح عشرات المدنيين، بينهم أفراد من كادر المشفى.

المحاصرون يواجهون لحظة قاتمة جداً

إلى ذلك، قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، “يان إيغلاند” إن السكان المحاصرين في الأحياء الشرقية في حلب يواجهون لحظة قاتمة جداً، بسبب غياب الإمدادات الغذائية والطبية في ظل اقتراب فصل الشتاء، إضافة إلى توقع هجوم عنيف من قبل النظام السوري وحليفه روسيا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن روسيا والمعارضة رحبتا بخطة الأمم المتحدة الإنسانية بإجلاء المرضى وإيصال المساعدات، إلا أنهما لم يقدما الموافقة النهائية.

ويأتي التصريح الأممي بعد أسبوع من تحذيرات بموت أكثر من ربع مليون شخص جوعاً داخل حلب الشرقية، نتيجة قرب نفاد المواد الغذائية بسبب الحصار.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمات والوكالات الإنسانية، لم تتمكن من الوصول إلى المحاصرين في حلب منذ تموز الماضي، مشيراً إلى أن قوات النظام أعادت الخميس، قافلة مساعدات كانت متجهة إلى مدينة دوما.

وكان الاتحاد الأوروبي طرح، الشهر الماضي، خطة تهدف إلى توصيل المساعدات الطبية والمياه والغذاء من غرب حلب الذي يسيطر عليه النظام السوري، إلى الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، إضافة إلى إجلاء الحالات الطبية التي تحتاج لعلاج عاجل.

رداً على اتهامات الامم المتحدة .. موسكو تؤكد سعيها مع دمشق لتطبيق الخطة الإنسانية بحلب

كشفت الممثلية الروسية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف, يوم السبت, أن موسكو والنظام تسعيان وتبذلان جهوداً بغية تطبيق الخطة الإنسانية الأممية في حلب, وذلك رداً على اتهام الأمم المتحدة الحكومة السورية بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

وذكر موقع (روسيا اليوم) ان وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلت عن عن مصدر في الممثلية قوله إن ” موسكو والنظام يحاولان تهيئة الظروف الملائمة لإجراء عمليات إنسانية, بينما تخرب المعارضة, بما فيها الهيئات السياسية والفصائل المسلحة الجهود الأممية المبذولة في هذا المجال”.

جاء ذلك عقب يوم من اعلان الأمم المتحدة أن أطراف النزاع السوري لم تقدم حتى الآن الموافقة النهائية على تنفيذ الخطة الأممية الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة بحلب,ما اتهم مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند الحكومة السورية بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

ودعا المصدر الروسي إيغلاند وغيره من المسؤولين الأمميين إلى “الكشف بوضوح عن أسماء الذين يخربون العمليات الإنسانية”.

ولم تتمكن المنظمات الإنسانية, خلال فترة الهدنة, من إجلاء المرضى والمصابين من أحياء حلب الشرقية “لأسباب أمنية”, الامر الذي اثار انتقادات من قبل موسكو, متهمة الامم المتحدة بالعجز عن ادخال مساعدات للمدينة.

وتخطط الأمم المتحدة لإيصال قافلة مساعدات إنسانية لحوالي مليون شخص في حلب، خلال شهر تشرين الثاني الجاري، لكن حتى الآن لم تصل أي شاحنة من المساعدات المعنية إلى المدينة.

وتعاني العديد من المناطق السورية, ولا سيما شرق حلب, اوضاع انسانية ماساوية نتيجة الحصار المفروض عليها, بالرغم من ادخال الامم المتحدة مؤخرا قوفل مساعدات اليها وسط تبادل المعارضة والنظام المسؤولية حول تدهور الاوضاع الإنسانية.

شام تايمز

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