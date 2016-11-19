مئات القذائف وسلسلة غارات طالت عدة احياء بحلب .. سانا :احباط هجوم لإرهابيين بريف حمص الشرقي والقضاء على إرهابيين بريفي درعا والقنيطرة

شهدت مدينة حلب, يوم السبت,يوماً دامياً جديداً, حيث تعرضت عدة احياء فيها لسقوط مئات القذائف وعشرات الغارات الجوية, اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, في حادثة قصف وصفتها مصادر معارضة بانها “غيرمسبوقة”.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران المروحي اسهدف احياء سيف الدولة و الشعار والميسر والصالحين والانصاري في مدينة حلب، ببراميل متفجرة اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية

واشارت المصادر الى سقوط جرحى من المدنيين جراء قصف بالبراميل المتفجرة على حي الجلوم في حلب القديمة

واوضحت المصادر انه تم استهدف الاحياء بمئات القذائف وعشرات الغارات الجوية , متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن هذه الهجمات .

كما نقلت المصادر عن الدفاع المدني توثيقه 28 قتيلا وأكثر من 150 جريحاً نتيجة قصف غير مسبوق بأكثر من 2000 قذيفة مدفعية و250 غارة جوية على حلب المحاصرة

ونشرت المصادر مقاطع فيديو تظهر اللحظات الاولى للقصف على احياء بمدينة حلب ومحاولة الدفاع المدني انتشال القتلى واسعاف الجرحى.

وجاء ذلك في وقت نقلت مصادر معارضة عن مديرية الصحة في حلب , ليل الجمعة, إن كل المستشفيات في شرق حلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية أصبحت خارج الخدمة.

وشهدت عدة احياء بمدينة حلب في الايام القليلة الماضية تصعيدا في عمليات القصف, اسفرت عن سقوط قتلىوجرحى وخروج مشاف عن الخدمة,حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران الروسي والنظامي باستهداف “ممنهج” و “ارتكاب مجازر “في هذه الاحياء.

وتتبنى الدول الغربية موقفاً متشدداً من موسكو, جراء تصرفاتها في سوريا ومواصلة دعمها النظام السوري في عملياته العسكرية لاسيما في حلب, الامر الذي تنفيه الاخيرة , مؤكدة انها لم تنفذ طلعات جوية فوق حلب منذ انتهاء الهدنة الانسانية التي اعلنت عنها مؤخرا, لكنها اشارت الى بدء عملية واسعة في ريفي حمص وإدلب قد تتمد وتتسع لتشمل حلب.

فيما ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن :

وحدات من الجيش العربي السوري تحبط هجوماً لمجموعة من إرهابيي “داعش” بريف حمص الشرقي وتقضي على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي درعا والقنيطرة

وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم ضربات مكثفة على أماكن انتشار تنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش” المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية بريف حمص الشمالي والشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن الضربات أسفرت عن “إيقاع أفراد مجموعتين إرهابيتين بين قتيل ومصاب وتدمير عتادهم الحربي في مزارع البايكة غرب قرية أم شرشوح وفي قرية الوعرة” بمنطقة تلبيسة شمال مدينة حمص بنحو 13 كم.

وقضت وحدة من الجيش أمس على إرهابيين في منطقة تلبيسة حيث تنتشر فيها مجموعات تكفيرية من “جبهة النصرة” و”أحرار الشام” و”فيلق حمص” و”كتائب الفاروق”.

إلى ذلك أشار مراسل سانا في حمص إلى مقتل 6 إرهابيين خلال عملية نوعية للجيش العربي السوري على مقر لتنظيم “جبهة النصرة” في قرية عز الدين بأقصى الريف الشمالي لحمص.

ولفت المراسل إلى أن الإرهابيين القتلى هم وليد الناصر ومحمد خليف أبو جمال ومحمد بعلباوي وأحمد عزالدين وسعد عزرون وحافظ زغيب.

وتعد قرية عز الدين أحد الممرات الرئيسية للتنظيمات الإرهابية بين ريفي حمص وحماة وتتخذ منها منطلقا للاعتداء واطلاق القذائف على القرى الآمنة في المنطقة.

وفي الريف الشرقي أفاد المصدر العسكري بأن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم “داعش” هاجموا قرية أم جامع من اتجاه جنوب قرية هبرة شرقية بريف حمص الشرقي.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت “بإحباط الهجوم وإيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس آليات متنوعة لتنظيم “داعش” الإرهابي وقضت على العديد من أفراده قرب تل الصوانة وحقل شاعر النفطي ومحيط قريتي رحوم والمشيرفة.

وحدات الجيش العاملة في درعا تقضي على إرهابيين من “جبهة النصرة” في براق واليادودة

كما نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة عمليات نوعية ضد تجمعات وتحركات لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم ضربات محكمة على مجموعة إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” على اتجاه صوامع الحبوب في بلدة اليادودة بالريف الغربي ما أسفر عن “القضاء على معظم أفراد المجموعة وتدمير أسلحة كانت بحوزتهم”.

إلى ذلك ذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش فجرت في كمين محكم عبوة ناسفة بمجموعة إرهابية كانت تتحرك من قرية ساكرة في منطقة براق بالريف الشمالي الشرقي باتجاه البادية الشرقية ما أدى إلى “مقتل 12 إرهابياً وإصابة آخرين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي”.

وتتخذ التنظيمات الإرهابية التكفيرية من منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتى درعا والسويداء والتي تتميز بطبيعتها الصخرية شديدة الوعورة وتنتشر فيها المغارات والكهوف أوكارا لها ومنطلقا لتهريب المرتزقة والأسلحة إلى البادية الشرقية والشمالية الشرقية فى محافظة السويداء.

وحدة من الجيش تدمر تجمعات لتنظيم “جبهة النصرة” في ريف القنيطرة الشمالي

إلى ذلك نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عمليات مكثفة على محاور تحرك تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف القنيطرة الشمالي.

وأشار مراسل سانا في القنيطرة إلى أن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” كانت تتحرك في أحراج قرية طرنجة ومحيط تل الحمرية وتحاول التسلل إلى النقاط العسكرية في ظهرة الكسار وكروم الكشة جنوب بلدة حضر بالريف الشمالي.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت “بمقتل العديد من الإرهابيين وتدمير كمية من الأسلحة والذخيرة لهم”.

ودمرت وحدات الجيش العاملة في القنيطرة الأربعاء الماضي مستودع أسلحة وسيارتين لإرهابيي “جبهة النصرة” وأوقعت بينهم 15 قتيلاً ومصاباً في قرية جباثا الخشب التي تعد الشريان الحيوي لإمداد التنظيمات الإرهابية بالأسلحة من إسرائيل عبر الأراضي السورية المحتلة.

القضاء على 4 إرهابيين مما يسمى “جيش العزة” في ريف حماة الشمالي

في هذه الأثناء قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على 4 إرهابيين مما يسمى “جيش العزة” في عمليات نوعية ضد تجمعاتهم في ريف حماة الشمالي.

وأشار مراسل سانا في حماة إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربة محكمة على تجمع لإرهابيي “جيش العزة” في محور الزلاقيات بالريف الشمالي ما أسفر عن “مقتل 3 إرهابيين وهم حيان إبراهيم السجناوي ومحمد نور الدين السجناوي وصطوف خالد الحمروش وتدمير عتادهم الحربي”.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة على أوكار ومواقع انتشار لإرهابيي “جيش العزة” في مدينة كفرزيتا شمال مدينة حماة بنحو 35 كم ما أدى إلى “مقتل الإرهابي محمد غسان الأعرج وإصابة آخرين”.

ودمر الطيران الحربي السوري أمس عشرات الآليات المدرعة والمصفحة وقضى على أعداد كبيرة من الإرهابيين شمال معان ومحيط طيبة الإمام واللطامنة وعطشان وشرق مورك بريف حماة الشمالي.

شام تايمز

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