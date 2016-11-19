سانا : ضحايا بقذائف هاون على دمشق القديمة

ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق في تصريح أن إرهابيي “جيش الإسلام” المنتشرين في الغوطة الشرقية أطلقوا 4 قذائف هاون على حي القيميرية السكني في دمشق القديمة.

وبين المصدر أن الاعتداء الإرهابي تسبب “بإصابة 4 أشخاص بجروح تم إسعافهم إلى مشافي دمشق وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي”.

واستشهدت أمس إمرأة وأصيب 3 أشخاص بجروح في اعتداء إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على أحياء الصالحية والمزة وركن الدين ومنطقة المزرعة في مدينة دمشق.

شام تايمز

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