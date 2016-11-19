برشلونة و اليونيسيف يدعوان 140 طفلاً لحضور لقاء ملقة

أعلن نادي برشلونة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن تأسيس مقصورة الأطفال، والتي بموجبها تمت دعوة 140 طفلاً وطفلة لحضور مباراة الفريق الكاتالوني المقررة، السبت المقبل، أمام ملقا في الدوري الإسباني.

وتم الإعلان عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي عقد، اليوم الخميس، في قاعة بملعب برشلونة، وجاء الاتفاق بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على اتفاق الشراكة بين برشلونة واليونيسيف.

وأوضح نائب ئيس برشلونة، جوردي كاردونيرو، أن المدعوين ضمن مقصورة الأطفال من المنتفعين ببرامج الشراكة بين يونيسيف وبرشلونة خلال العقد الأخير.

كما كشف أن النادي الكاتالوني سينفذ أيضاً حملة “انتصار الأحلام”، والتي يشارك فيها لاعبون من الفريق الأول ومجموعة من الأطفال.

ومن جانبها أبرزت رئيسة لجنة يونيسيف في كاتالونيا، آنا فولش، التأثير الكبير للاتفاق بين البرسا والمنظمة الأممية.

يشار إلى أنه على مدار 10 سنوات، خصص برشلونة 15 مليون يورو كميزانية لليونيسيف، أنقذت حياة نحو مليون طفل وطفلة.

( EFE )

شام تايمز

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