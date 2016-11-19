أمريكا : بيع لوح رخامي منقوش عليه الوصايا العشر بـ 850 ألف دولار

بيع لوح حجري منقوش عليه الوصايا العشر ربما يعود إلى الفترة من العام 300 إلى العام 500 بعد الميلاد في مزاد أمس الأربعاء في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة مقابل 850 ألف دولار، حسبما أعلنت دار المزادات هريتدج أوكشنز.

وقال إريك برادلي، المتحدث باسم هريتدج أوكشنز إن سعر اللوح الرخامي البالغ وزنه 90 كيلوغراماً الذي استهل بـ 250 ألف دولار، قد تصاعد أثناء منافسة حامية بين اثنين من المشاركين في المزاد عبر الهاتف.

وأضاف برادلي أن الفائز في المزاد فضل عدم ذكر اسمه “في هذا الوقت”.

ووصف مدير قسم الآثار في دار “هيرتاج” للمزادات العلنية ، ديفيد ميشائيل، اللوح الرخامي، وهو أحد أقدم الأحجار التي تحمل نقشا للوصايا التوراتية، بأنه “قطعة تاريخية دينية”.

وقال ميشائيل “يظهر (اللوح) أن هذه الوصايا العشر قد نقشت على الحجر حرفياً في وقت مبكر للغاية”.

ويعتقد أن اللوح المنقوش باللغة العبرية القديمة “السامرية” كان ذات يوم معلقاً على جدار بأحد المعابد في فلسطين المحتلة “إسرائيل” ، ويعد اللوح “كنزاً وطنياً إسرائيلياً” ، وكشرط للبيع ، تلزم “إسرائيل” من يشتريه بعرضه في مكان عام.

ويحصل على عائد البيع متحف “ليفينج توراه” في بروكلين بنيويورك، والذي يملك اللوح منذ عام 2005.

( DPA )

شام تايمز

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