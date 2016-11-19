إستطلاع : 80 % من السعوديين سعداء .. و أكثر أمانيهم هي الأمن و المال و السفر

كشف استطلاع لمركز الملك سلمان للشباب أن 80% من الشباب والشابات في السعودية راضون عن وضعهم الحالي، وأن 82% منهم يثقون بالنظرة المستقبلية.

وأظهرت الدراسة الميدانية، التي شملت 1538 شاباً وفتاة من السعوديين من مناطق المملكة كافة، أن أكثر أماني الشباب في المستقبل هي الأمن والسلامة بنسبة 26%، ثم الأمن المالي بنسبة 23%، وأخيرا السفر إلى أماكن جديدة وغريبة بنسبة 22%.

وتناول مؤشر الشباب السعودي في دراسته التي استمر العمل عليها أكثر من شهر، مسارين رئيسيين، الأول “مؤشر السعادة” لقياس مدى الرضا عن الواقع المعيشي في الوقت الحالي، والثاني “مؤشر الثقة” تجاه النظرة للمستقبل، حيث أظهرت النتائج رضا السعوديين من الجنسين بنسبة 80% في مؤشر السعادة، وتفاؤلهم بنسبة 82% في مؤشر الثقة.

وأبانت الدراسة أن أكثر أماني الشباب في المستقبل هي الأمن والسلامة بنسبة 26%، ثم الأمن المالي بنسبة 23%، وأخيرا السفر إلى أماكن جديدة وغريبة بنسبة 22%، كما أضاف 63% من الشباب أن لديهم اهتماما بمجال التطوع وأن 10% يقومون بذلك بالفعل.

(صحيفة عكاظ السعودية)

شام تايمز

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