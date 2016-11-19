برشلونة يوضح حقيقة علاقة ميسي بعقد الرعاية الضخم

أكد مسؤولو نادي برشلونة، أن عقد الرعاية الضخم الذي تم توقيعه مع شركة “راكوتين” اليابانية لا يتضمن أي شروط جزائية تفيد بإنهاء العقد، إذا رحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الإسباني.

وفي هذا الصدد، تحدث مانيل آرويو نائب رئيس نادي برشلونة، الذي شارك في مراسم توقيع العقد، قائلاً “أؤكد لا شروط جزائية ترهن استمرار العقد ببقاء ميسي مع الفريق”.

ووقع النادي الكتالوني عقدًا للرعاية مع الشركة اليابانية، هو الأغلى في التاريخ، حيث سيحصل بموجبه على 53 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأضاف آرويو بلهجة واثقة أن ميسي سيجدد عقده مع النادي الكتالوني، موضحًا “ميسي يريد الاعتزال بقميص برشلونة. لقد أكد ذلك بنفسه أكثر من مرة، ولا نفكر على الإطلاق في الاستغناء عنه، ونعمل بجدية لإنهاء ملف التجديد له”.

وختم نائب رئيس برشلونة تصريحاته بقوله “لا داع للقلق، ميسي سيجدد عقده لا محالة”.

شام تايمز

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