ميسي يتقدم على كريستيانو رونالدو في تسديد الركلات الحرة

اكتسب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو سمعة جيدة في تسديد الركلات الحرة في السنوات الأخيرة.

ولكن هذا لم يحدث في المواسم الثلاثة الأخيرة، وفقًا لإحصائيات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الخميس، أكدت فيها أن نجاح رونالدو في الركلات الحرة بات ضعيفًا مقارنة بخصمه ليونيل ميسي.

ونظرًا للإحصائية، فإن رونالدو في المواسم الثلاثة الاخيرة أحرز 6 أهداف فقط مع النادي الملكي والمنتخب البرتغالي من ركلات حرة.

أما ليونيل ميسي في المواسم الثلاثة الماضية سجل مع برشلونة 9 أهداف من ركلات حرة، ومع المنتخب الأرجنتيني سجل 3 أهداف، آخرها كان أمام كولومبيا في تصفيات المونديال.

وتشير الإحصائية إلى أن رونالدو سدد 150 ركلة حرة، ارتطمت 62 منها في جدار لاعبي الخصم، و40 في اتجاه بعيد عن المرمى، و42 تصدى لها حراس المرمى، وركلتان في القائم.

وبصفة عامة، استطاع ميسي أن يسجل 29 هدفًا في مسيرته الإحترافية من ركلات حرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 51.5 بالمئة، أما كريستيانو رونالدو سجل 47 هدفًا بنسبة نجاح 36.8 بالمئة.

كووورة

شام تايمز

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