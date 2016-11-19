ألمانيا تطالب أكثر من 12 ألف لاجئ أفغاني بالعودة إلى بلادهم .. رجل دين مسيحي ألماني يطالب بسياسة هجرة آمنة للاجئين بدلاً من طريق البحر المميت

طلبت وزارة الداخلية الألمانية من 12 ألف و 539 مواطنا أفغانيا بمغادرة ألمانيا. جاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدم به حزب اليسار في البرلمان ونشرته صحيفة “نويه أوسنابروك” الألمانية الخميس (17 تشرين ثاني/ نوفمبر). وقالت وزارة الداخلية في ردها إن نحو 5% من الأفغان الذين يعيشون في ألمانيا والبالغ عددهم إجمالا نحو 247 ألف أفغاني سيغادرون ألمانيا

وعزت الوزارة هذه الخطوة إلى عودة الأمن للكثير من المدن الأفغانية الكبيرة. وأوضحت الوزارة أن جزءا من المطالبين بمغادرة ألمانيا سيغادرونها بشكل طوعي في حين يرجح أن يقدم آخرون وثائق تثبت وجود معوقات تمنعهم من المغادرة وأن جزءا يسيرا فقط هو الذي سيغادر ألمانيا بالفعل.

وهناك خلاف في ألمانيا بشأن ترحيل الأفغان لبلادهم وذلك بسبب عدم توقف أعمال العنف والهجمات التي تنفذها حركة طالبان مثل الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي على سبيل المثال القنصلية العامة لألمانيا في مزار الشريف.

ولم ترحل ألمانيا هذا العام سوى 27 أفغانيا رفضت طلبات لجوئهم مقارنة بتسعة أفغان عام 2015 من جانبها طالبت “أولا يلبكه” العضو بحزب اليسار الحكومة الألمانية بالتوقف عن ترحيل أفغان إلى بلادهم “المنهارة جراء الحرب الأهلية”.

رجل دين مسيحي ألماني يطالب بسياسة هجرة آمنة للاجئين بدلاً من طريق البحر المميت

طالب الكاردينال راينر فولكي بسياسة هجرة آمنة للاجئين، بدلاً من أن يسلكوا طريق البحر المميت.

وجاء كلام الكاردينال في مباركة لمجمع سكني جديد للاجئين، في كنيسة سانت بانطاليون، في مدينة كولن غربي ألمانيا.

وندد الكاردينال بالجماعات اليمينية المتطرفة وسط تزايد أعداد اللاجئين، ووصف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية وترجمها عكس السير، هذه الجماعات بـ “الأعداء”، وأنهم يهددون السلم الاجتماعي.

كما ندد بصعود النزعة القومية في أمريكا، والتي ظهرت بشكل جلي في الانتخابات الأمريكية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

والمجمع السكني الجديد للاجئين في كنيسة سانت بانطاليون كان في السابق مأوى للعجزة، ويستوعب أكثر من 100 شخص، ويضم ٢٥ غرفة للقاصرين، والنساء والأطفال من جميع الأديان.

وتم إنشاء لوحة كبيرة في المجمع كتب عليها بالألمانية والإنكليزية والعربية جملة مأخوذة من المادة الأولى من الدستور الألماني : “كرامة الإنسان مصونة”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes