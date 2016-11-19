بالفيديو .. بريطاني يقفز من ارتفاع شاهق ليغمس بسكويتة في فنجان !

دخل رجل بريطاني موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن نجح في محاولة القفز بالحبل من ارتفاع 73 متراً ليغمس بسكويتة في فنجان شاي، وفق شبكة ” يو بي آي ” الإلكتروني.

وقفز سايمون بيري (24 عاماً) من ارتفاع شاهق في محاولة منه لغمس بسكويتة في كوب من الشاي ، وحصل بيري على أعلى رقم قياسي في القفز بالحبل وتغطيس البسكويت في كوب من الشاي ودخل بذلك سجل غينيس للأرقام القياسية.

وطبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تمكن بيري من غمس البسكويتة في فنجان الشاي بعد أن قفز من ارتفاع 73 متراً، متفوقاً بذلك على الأمريكي رون جونز الذي قفز من ارتفاع 67 متراً.

يذكر بأن بيري بقي معلقاً في الهواء رأساً على عقب ليلتقط الصور التي سيتم إرفاقها في سجل غينيس للأرقام القياسية.

شام تايمز

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