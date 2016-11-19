لماذا “تأن” النساء خلال ممارسة الجنس؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– كل ما عليك القيام به هو مشاهدة أي تصوير لـ”النشوة الجنسية” للمرأة في الأفلام لتكون تصوراً حول كيف يبدو رد فعل النساء “المفترض” أثناء ممارسة الجنس.

من الأفلام الرومانسية في دور العرض إلى الأفلام الإباحية، لا تصرخ النساء بأعلى الأصوات للتعبير عن “النشوة” وإنما “تأن بالمتعة.”

ولكن هل هذا مجرد رخصة سينمائية، أم أن هناك حقا شيء وراء الجنس الصاخب؟

تساءل الخبراء عن ذات الشيء. في عام 2011، نشر كولين هندري من جامعة ليدز وغايل بريور من جامعة سنترال لانكشاير، أبحاثهما حول الموضوع – المعروف من الناحية التقنية باسم “النطق الكوبولاتوري” – في أرشيف السلوك الجنسي. في هذه الدراسة، طلبا من 71 امرأة نشطة جنسيا، تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاماً، مزيداً من التفاصيل حول التعبير الصوتي أثناء ممارسة الجنس.

ووجد الباحثان أن العديد من النساء عبرن عن مشاعرهن صوتيً وليس بالضرورة في الوقت الذي شعرن فيه بـ”هزة الجماع.” وإنما قالت نسبة 66 في المائة منهن، إنهن استخدمن “الأنين” لتسريع وصول شركائهن لـ”لحظة الذروة”، وذكرت 87 في المائة منهن أنهن عبرن عن مشاعرهن صوتياً لتعزيز احترام الذات لديهن.

وكتب الباحثان: “في حين وصلت النساء إلى هزة الجماع خلال مرحلة الداعبة، وُجد أن النطق الكوبولاتوري يحدث في أغلب الأحيان قبل وخلال لحظة القذف لدى الذكور.” وذكرت النساء أيضا أنهن استخدمن أصواتهن للتخفيف من الملل والتعب والألم أو الانزعاج أثناء ممارسة الجنس.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes