ألمانيا تكرم لوف و شفاينشتايغر في حفل جوائز ” بامبي “

في حفل جوائز بامبي الإعلامية في العاصمة الألمانية أمس الخميس، حصل مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف، على جائزة، كما منح قائد المنتخب السابق باستيان شفاينشتايغر جائزة أخرى تكريماً لهما على إنجازاتهما مع “المانشافت”.

وأمضى لوف نحو 10 أعوام على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني للعبة الشعبية، وقاده للفوز بكأس العالم للمرة الرابعة في البرازيل قبل عامين.

وقدم شفايشتايغر مسيرة دولية متميزة أيضاً، توجها بقيادة الفريق إلى الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية في البرازيل في 2014.

وقال لوف الذي حصل على جائزة “التكامل” في برلين: “أنا سعيد بهذا التقدير.. ونحن نفخر بحصولنا على الجوائز باعتبارنا نموذجاً للتكامل.. لدينا لاعبون ينتمون لخلفيات وديانات مختلفة ونحقق نجاحاً كبيراً رغم ذلك”.

وحصل شفاينشتايغر لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي على جائزة خاصة من لجنة التحكيم تقديراً لخدماته للمنتخب الألماني بعد خوضه 121 مباراة دولية قبل الاعتزال دولياً في أغسطس (آب) الماضي.

وانطلقت جوائز بامبي في 1948 وتمنح جوائزها في كل عام للمتميزين في مجالات الإبداع ورؤية المستقبل ، وشمل التكريم أيضاً البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ولاعبة التنس الأولى عالمياً الألمانية أنجليكه كيربر. ( رويترز )

شام تايمز

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