هازارد يكشف سبب سوء مستواه تحت قيادة مورينيو

كشف البلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي الإنجليزي، السبب وراء سوء مستواه الفني في الموسم الماضي، عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، على رأس القيادة الفنية للفريق.

وتلقى اللاعب البلجيكي كثير من الانتقادات في الموسم الماضي، بعد مستوى مخيب للآمال، أسهم بشكل كبير في إقالة مورينيو، واحتلال البلوز المركز العاشر في نهاية الموسم.

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية، اليوم، الجمعة، “بعض الناس لم يصدق أنني كنت ألعب وأنا مصاب في الموسم الماضي”.

وأضاف هازارد، الذي يستعد لخوض مباراة ميدلزبره مع فريقه، بعد غدٍ، الأحد، “العام الماضي كان معقدًا، لم أستمتع باللعب، لقد كنت أعاني من ألم في الفخذ، لم أصل أبدًا إلى حالة صحية كاملة، لذلك لم أظهر بشكل ممتاز”.

واختتم “بعد كأس الأمم الأوروبية حصلت على فترة راحة جيدة، وعملت على استعادة لياقتي البدنية، وحالتي الصحية، لكي تلعب بشكل جيد عليك أن تبتعد عن الإصابات”.

ويقدم هازارد مستوى جيد مع البلوز في الموسم الجاري تحت قيادة أنطونيو كونتي، إذ لعب 14 مباراة في كل البطولات، سجل 7 أهداف، وصنع اثنين.

كووورة

شام تايمز

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