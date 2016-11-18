سانا : ضحايا بقذائف على أحياء بحلب ودمشق وبلدة الفوعة

ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في حلب إلى 5 شهداء بينهم طفلتان و17 مصابا.

وذكر مراسل سانا في حلب أن “قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون بعد ظهر اليوم سقطت في شارع اسكندرون بحي الجميلية في مدينة حلب أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 8 آخرين بجروح”.

وأفاد المراسل في وقت سابق اليوم بسقوط قذيفة صاروخية أطلقها ارهابيون من الاحياء الشرقية لمدينة حلب على حي المحافظة تسببت باستشهاد طفلتين وإصابة 9 أشخاص بجروح ووقوع أضرار في المنازل.

وأصيب أمس الاول أحد عمال النظافة خلال قيامه بعمله في حي الحميدية برصاصة قناص بالكتف أطلقتها التنظيمات الارهابية المتمركزة في المدينة القديمة بحلب.

وتنتشر في بعض الأحياء بمدينة حلب تنظيمات تكفيرية تستهدف الأحياء الآمنة بالقذائف أبرزها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة.

استشهاد امرأة واصابة 3 أشخاص بجروح في اعتداء إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على أحياء بدمشق

واستهدف إرهابيو ما يسمى “جيش الإسلام” بالقذائف الصاروخية عددا من الأحياء السكنية في مدينة دمشق ما تسبب باستشهاد امرأة واصابة 3 أشخاص بجروح .

وسقطت عدة قذائف هاون على منطقة دمشق القديمة وحي باب توما دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأشار ناشطون إلى أن معظم المحال التجارية في المناطق المستهدفة أغلقت تحسباً لوقوع قذائف جديدة، وعادت الشوارع للخلو من الأهالي بعد تعرض عدة أحياء في العاصمة في وقت سابق من اليوم للقصف بقذائف مجهولة المصدر.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مجموعات ارهابية متحصنة في الغوطة الشرقية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حي الصالحية “ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 3 أشخاص بجروح” في حين سقطت قذائف أخرى على أحياء المزة وركن الدين ومنطقة المزرعة وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

وأصيبت امرأة أمس بجروح ووقعت أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم في اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على حي المزة 86.

ويعتدي إرهابيو ما يسمى “جيش الاسلام” و”فيلق الرحمن”المتحصنين في منطقة الغوطة الشرقية بالقذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة على أحياء مدينة دمشق والريف المتاخم لها عند أطرافها ويستهدفون المدارس والبنى التحتية في محاولة يائسة للضغط على الاهالي الصامدين في وجه الحرب الارهابية على وطنهم.

إصابة امرأة وطفلة نتيجة اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدة الفوعة المحاصرة شمال مدينة إدلب

استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في بنش ومعرتمصرين بقذائف الهاون ظهر اليوم بلدة الفوعة المحاصرة شمال مدينة إدلب ما تسبب بإصابة شخصين بجروح.

وذكرت مصادر أهلية في البلدة في اتصال مع سانا إن عدة قذائف هاون سقطت على منازل المواطنين في البلدة أثناء صلاة الجمعة وتسببت بإصابة امرأة- 45 عاما- وطفلة -9 سنوات- بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.

ولفتت المصادر إلى أن إحدى القذائف سقطت على مسجد البلدة أثناء صلاة الجمعة وألحقت أضرارا مادية في المسجد دون وقوع إصابات بين المصلين.

وتتعرض بلدة الفوعة المحاصرة شمال مدينة إدلب لحصار من قبل إرهابيي “جيش الفتح” منذ أكثر من سنتين إضافة إلى استهدافها بمئات القذائف الصاروخية والهاون والتي تسببت بارتقاء عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.

شام تايمز

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