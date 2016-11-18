قصف متواصل على أحياء حلب وريفها والغوطة الشرقية لدمشق .. سانا : القضاء على إرهابيين بدرعا البلد وريف دمشق وتدمر وريف دير الزور

سقط قتلى وجرحى، يوم الجمعة، في قصف متجدد استهدف مناطق متفرقة في حلب وريفها والريف الدمشقي، في وقت قالت فيه مصادر معارضة ان عدة حالات اختناق وقعت نتيجة استخدام غاز الكلور في الضربات الجوية بحلب.

وقالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان امرأة وأطفالها الثلاثة لقوا حتفهم جراء قصف مدفعي استهدف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية.

وأضافت المصادر ان عدة جرحى سقطوا جراء غارات جوية على أحياء مدن حرستا ودوما وعربين وبلدة أوتايا في ريف دمشق.

بالمقابل، قالت مصادر مؤيدة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش النظامي جدد الضربات الجوية على مواقع المجموعات المسلحة في دوما، حيث تم استهداف مواقعهم بغارتين جويتين نتج عنها 6 انفجارات متتالية، فضلا عن استهداف دوما بصواريخ أرض – أرض قصيرة المدى.

وكانت بلدات الغوطة الشرقية شهدت خميساً دامياً، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء القصف، الذي ادى لدمار وحرائق هائلة في المناطق المستهدفة، وتحديداً مدينة دوما.

وتتعرض مناطق عدة في ريف دمشق والخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة بشكل مستمر للقصف من قبل الطيران النظامي و حليفه الروسي, ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

وفي حلب، قالت مصادر معارضة ان سبعة أشخاص من عائلة واحدة قضوا، نتيجة قصف جوي استهدف قرية عرادة في ريف حلب الغربي.

ولقي 3 اشخاص حتفهم وجرح العشرات بقصف بالبراميل المتفجرة على حي الفردوس في حلب، كما سقط حالات اختناق بين المدنيين جراء قصف ببراميل تحوي غاز الكلور على حيي مساكن هنانو وأرض الحمرا، وفقا لمصادر معارضة.

وتابعت المصادر ان شخصاً قتل وأصيب أخرين في قصف جوي على بلدة حيان بريف حلب الشمالي، اضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض في بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي اثر قصف جوي.

ومن جهتها قالت مصادر موالية ان سلاح الجو يستهدف مواقع المسلحين في “المنصورة”، “البحوث العلميّة”، “الراشدين” غرب حلب، وعندان وحيان ومعرة الارتيق في ريف حلب الشمالي ومناطق اخرى في المدينة.

وكان عدة قتلى وجرحى سقطوا يوم الخميس بغارات وقصف طال عدة مناطق في حلب وريفها.

وتتعرض عدة مناطق, لاسيما مدينة حلب الشرقية, لقصف جوي يؤدي لسقوط قتلى وجرحى واضرار مادية بالبنى التحتية, وسط انتقادات دولية لموسكو باستهداف طيرانها مواقع مدنية ومناطق تخضع لسيطرة المعارضة المعتدلة, ودعوات بممارسة “ضغوطات” على النظام من اجل ايقاف قصفه للمناطق.

الثوار يستعيدون كافة النقاط التي خسروها على جبهة (ميدعاني) بالغوطة الشرقية

أعلنت كتائب الثوار اليوم الجمعة (18 تشرين الثاني/نوفمبر)، استعادة كافة النقاط التي تقدمت إليها قوات النظام وميليشياته أمس على جبهة ميدعاني في غوطة دمشق الشرقية.

وأفاد جيش الإسلام، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصره شنّوا هجوماً معاكساً على النقاط التي سيطرت عليها قوات النظام أمس في بلدة ميدعاني، وأسفر الهجوم عن استرجاع كافة النقاط.

فيما قال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إن :

وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على إرهابيين من “النصرة” بدرعا البلد وريف دمشق وتدمر تجمعات لتنظيم “داعش” في ريف دير الزور

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات مدفعية على تجمع إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الاسرائيلي في مزرعة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن رمايات دقيقة من سلاح المدفعية نفذتها وحدة من الجيش “أوقعت أفراد مجموعة مؤلفة من 15 إرهابيا بين قتيل ومصاب كانوا يقومون بتجريف الأراضي الزراعية لإقامة تحصينات في أحراج مزرعة بيت جن” في أقصى الريف الجنوبي الغربي لمحافظة ريف دمشق.

وتتحصن في عدد من القرى والمناطق المنتشرة على جانبي الحدود الإدارية لمحافظتي ريف دمشق والقنيطرة مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” تتلقى دعما مباشرا من كيان العدو الإسرائيلي.

وحدات من الجيش تقضي على إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد

كما نفذت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا عمليات مكثفة ضد تجمعات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته.

ففي منطقة درعا البلد قال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا: إن وحدة من الجيش “نفذت رمايات دقيقة على نقطة تحصن أفراد مجموعة إرهابية عند الأطراف الشمالية لمخيم النازحين أدت إلى القضاء على معظم أفراد المجموعة وتدمير آلياتهم”.

وفي حي العباسية “دمرت وحدة من الجيش مقرا للتنظيمات الارهابية وقضت على عدد من أفرادها” بحسب المصدر العسكري.

وأسقطت وحدات من الجيش أمس طائرتين مسيرتين مفخختين للمجموعات الارهابية شمال شرق جامع بلال الحبشي وجنوب بناء “مدار” شمال مخيم النازحين في درعا وقضت على مجموعة ارهابية بكامل أفرادها خلال كمين محكم في محيط بئر أم الدرج بحارة البجابجة في منطقة درعا البلد بدرعا البلد.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات بريف المحافظة تنظيمات ارهابية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء توحيد الجنوب” و”كتائب مجاهدي حوران” و”كتيبة مدفعية سجيل” وغيرها التي تتلقى الدعم من كيان العدو الاسرائيلي.

تدمير تجمعات وآليات لتنظيم “داعش “الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي

في ريف دير الزور الشرقي سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش”خلال عمليات نوعية للجيش والقوات المسلحة على أوكارهم.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدة من الجيش نفذت اليوم عمليات مكثفة على تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولي في محيط حقل الكونيكو النفطي شرق مدينة دير الزور بنحو 18 كم.

ولفت المراسل إلى أن العمليات “أسفرت عن تدمير آليات متنوعة للتنظيم التكفيري وسقوط عشرات القتلى والمصابين بين إرهابييه ومرتزقته”.

وتنتشر في حقل الكونيكو للنفط والغاز مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” تقوم بسرقة النفط وتهريبه الى خارج الحدود حيث تؤكد مئات التقارير دخولها إلى الأراضي التركية بموجب صفقات ثبت تورط أردوغان شخصيا فيها اضافة إلى عدد من أفراد أسرته وأركان نظامه.

وأسفرت عمليات الجيش ضد تنظيم “داعش” أمس عن سقوط 26 قتيلا على الاقل بين صفوفه في محيط المطار العسكري وحي الصناعة وحقل التيم النفطي.

شام تايمز

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