احتجاجاً على فوز ترامب.. استقالة مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر

أعلن مدير الاستخبارات الأمريكية “جيمس كلابر” أنه قدم استقالته أمام الكونغرس مع اقترابه من نهاية ولايته، في وقت الذي يسابق فيه ترامب الزمن لتشكيل طاقم إدارته قبل عشرين كانون الثاني المقبل

روسيا وتوسيع نفوذها

وقال كلابر أمام مجلس النواب الأمريكي “أرسلت رسالة استقالتي أمس الأربعاء وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس”، موضحاً أنه لن يكون مستعداً للبقاء في منصبه بعد تولي ترامب الرئاسة رسمياً في 20 كانون الثاني المقبل.

وأضاف أن روسيا تعتزم توسيع وجودها في قاعدتها البحرية في طرطوس بسورية لدعم عملياتها البحرية في شرق البحر المتوسط. كما قال كلابر رداً على سؤال بشأن أنشطة التسلل الإلكتروني الروسية، إنه لا يتوقع “تغيراً كبيراً في السلوك الروسي”.

وكان الرئيس باراك أوباما عين كلابر على رأس الوكالة الوطنية للاستخبارات عام 2010، وقد تم استحداث هذه الوكالة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر من أجل تنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية الأميركية في الحرب على المنظمات الإرهابية.

رسالة للإدارة الجديدة

وحذر كلابر من مخاطر كبيرة تتهدد الأمن القومي الأمريكي منها البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومخاطر شن هجمات إلكترونية روسية على الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً “سأترك هذه الوظيفة وأنا أشعر بالقلق إزاء ازدياد التطرف والعنف وانتشار ظاهرة الذئاب المنفردة التي تعتبر مشكلة معقدة جداً”.

وتوقف المراقبون عند توقيت إعلان كلابر عن استقالته، ورأى فيها البعض رسالة للإدارة الجديدة وحثاً لترامب على الإسراع في تشكيل فريقه الحكومي، خصوصاً المواقع الأمنية الحساسة.

ومن أبرز المرشحين لملء مراكز أمنية في إدارة ترامب، الجنرال المتقاعد مايكل فلين المنتظر أن يحتل منصب مستشار الرئيس للأمن القومي، وكذلك القائد السابق للقوات الدولية العاملة في أفغانستان، ستانلي ماكريستال، وستيفن هادلي الذي شغل منصب مدير الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

شام تايمز

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