تركيا تهدد وحدات الحماية الكردية : إما أن تخرجوا من منبج أو يتم إخراجكم منها .. صالح مسلم : لم ننسحب من منبج تحت وطأة ضغط أمريكي أو تهديد تركي

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن موقف بلاده فيما يتعلق بمدينة منبج واضح جدًا، فإما أن تخرج وحدات الحماية الكردية من المدينة أو يتم إخراجها منها.

جاء ذلك خلال لقاء قورتولموش، بالصحفيين القادمين من ولاية قونيا وسط البلاد، في إطار فعالية نظمتها رئاسة شؤون الانتخابات لحزب العدالة والتنمية في المركز الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة.

وأضاف قورتولموش “الأمريكان رأوا عزم تركيا بهذا الشأن (..) الضغوطات تزيد على ي ب ك (الجناح المسلح لـ ب ي د)، وبحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين، وأخرى لـ ي ب ك، فإنه سيتم إخلاء منبج تماما خلال فترة قصيرة، وأن التنظيم سينتقل إلى شرقي الفرات”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 7 و27 سبتمبر/أيلول الماضي، انسحاب الوحدات الكردية من المدينة إلى شرقي نهر الفرات.

لكن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات التركية، تقول إن الوحدات ما زالت تحافظ على وجودها في “منبج”، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

صالح مسلم : لم ننسحب من منبج تحت وطأة ضغط أمريكي أو تهديد تركي

قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم، إن وحدات الحماية الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية «تعتبر أن مهمتها انتهت بعد تحرير منبج من تنظيم داعش الإرهابي، وقررت الانتقال إلى ساحة أخرى هي الرقة لمواصلة القتال ضد هذا التنظيم».

وأكد مسلم في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن القوات الكردية «تركت منبج منذ أن أنجزت تحرير هذه المنطقة من الإرهابيين، لكن الذين بقوا فيها مع سلاحهم، هم مقاتلو مجلس منبج العسكري، الذين قرروا اليوم الانسحاب إلى شرق الفرات، لمهمة أخرى»، مشيرًا إلى أن «من يتولى أمن منبج الآن، قوات محلية و(جيش الثوار) و(جبهة الأكراد)، وهم من أبناء المنطقة ولا علاقة لهم بقوات سوريا الديمقراطية»، نافيًا أن يكون الانسحاب مرتبطًا بضغط أميركي، أو تحت وطأة التهديد التركي.

وبحسب رئيس الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، فإن دور القوات المنسحبة من منبج لم ينته بعد، إذ شدد على أن «المقاتلين الذين غادروا منبج لن يلقوا السلاح، وهم برروا انسحابهم منها، بداعي المشاركة في عملية تحرير الرقة».

وقال: «استراتيجيتنا قائمة على محاربة الإرهاب حتى لا يبقى لـ(داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية أي وجود في سوريا»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات الكردية «لن تكون خارج القرار السوري الموحّد».

وأضاف مسلم: «عندما تنتهي الحرب سيجلس السوريون مع بعضهم البعض ويحددون مستقبل بلادهم، وأن يكون لديهم جيش سوري قوي وموحّد يحمي كل الأراضي السورية».

ولم يظهر المسؤول الكردي تصلبًا حيال الطروحات التي قدمها الأكراد، وطموحاتهم إلى حكم ذاتي، وقال مسلم: «لن نستبق الأمور، لكن لدينا بعض الأفكار القابلة للنقاش مع كل مكونات الشعب السوري، ومن بين هذه الأفكار التي رؤيتنا لسوريا الفيدرالية، التي تبقى رهن قبول كل السوريين بها»، مذكرًا بأن «هذه الفيدراليات موجودة في الدول الأكثر تطورًا، وكلّها متفق عليها».

(ANADOLU)

شام تايمز

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