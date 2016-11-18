وزارة الصحة تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول رفع أسعار الدواء الوطني

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بخصوص قيام الوزارة برفع أسعار الدواء الوطني .

وقال الدكتور نزار يازجي وزير الصحة في تصريح لـ سانا.. إن “ما يثار بخصوص رفع أسعار الدواء الوطني لا صحة له جملة وتفصيلا”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة ببذل قصارى جهودها لتوفير الدواء الوطني في الصيدليات بهدف تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الوزير يازحي.. إن الوزارة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بصناعة الدواء تعمل على تلبية احتياجات قطاع صناعة الدواء ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجهه نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية الاجتماعين المتتاليين النوعيين اللذين عقدا برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة واستيراد المنتجات الدوائية في السوق السورية بهدف تتبع واقع الدواء وإعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية لضمان انتشارها بشكل أفقي على كامل الجغرافيا السورية وتقليص السلة الاستيرادية للدواء.

ولفت يازجي إلى أن الدواء الوطني بات يغطي حاليا 89 بالمئة من احتياجات السوق المحلية مقارنة مع “أقل من 70 بالمئة منذ قرابة عامين” وهذا يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم قطاع صناعة الدواء الوطني وتلبية احتياجات المواطنين الدوائية.

وبين أن اللجنة الفنية للدواء في وزارة الصحة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بشؤون الدواء بما في ذلك النقابات المهنية المختصة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية ومهمتها دراسة واقع الدواء الوطني من مختلف جوانبه والإشراف على الجهود المبذولة لإتاحة الدواء وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً.

وأوضح أن اللجنة المعنية بالدواء ومن خلال عملها الدوري تصدر بشكل دائم نشرات أسعار لبعض الأصناف الدوائية المنتجة لتحقيق العدالة بين هذه الشركات من جهة مقاربة الأسعار وأن النشرات التي تصدر تحتوي أيضاً إصدار تخفيضات على بعض الأصناف بنسب مختلفة تبعا للتكاليف الفعلية.

شام تايمز

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